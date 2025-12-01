HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hiện trường vụ cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

PV - Ảnh: Như Hoàn

Sáng 1/12, tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội) đã xảy ra một vụ hoả hoạn.

Theo đó, vào sáng ngày 1/12, một vụ cháy lớn đã được ghi nhận tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco. Từ bên ngoài, có thể quan sát thấy cột khói lớn bốc lên khiến nhiều người ở khu vực xung quanh không khỏi hoang mang.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 1.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 2.

Đến khoảng 8h30, đám cháy về cơ bản đã được khống chế (Ảnh: Như Hoàn)

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 3.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đã xác nhận vụ cháy và cho biết lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đám cháy sau đó đã được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 5.

Một phần bên trong nhà máy bia bị phát huỷ sau trận hoả hoạn (Ảnh: Như Hoàn)

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 6.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đang làm công tác cứu hộ (Ảnh: Như Hoàn)

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 8.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 9.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 10.

Những mảnh vụn sau vụ cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 11.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 12.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 13.

Cháy Nhà máy Bia Hà Nội Habeco gây hoang mang dư luận vào Sáng 1 / 12 - Ảnh 14.

Ảnh: Như Hoàn

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu "đất vàng" trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính, đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp.

PV - Ảnh: Như Hoàn

