Hiện trường vụ cháy kinh hoàng khiến 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong trong đêm

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ven quốc lộ 14 khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong và một cháu bé sơ sinh bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.
Chia sẻ với tờ Tuổi trẻ, những người dân sống xung quanh ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cho biết thời điểm xảy ra vụ việc họ nghe nhiều tiếng nổ "bốp bốp", nghi do chập điện hoặc vật liệu dễ cháy bắt lửa. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện lửa bùng lên từ khu vực biển hiệu phía trước căn nhà bán thiết bị điện nước.
Nghe tiếng hô hoán kêu cứu, một nhóm thanh niên sống gần đó đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận hiện trường. Do cửa sắt kéo phía trước căn nhà bị khóa kín, nhóm này cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải đập tường nhà bên cạnh để mở lối, đưa các nạn nhân ra ngoài. 15 phút sau đó, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.
Khi được đưa ra khỏi đám cháy, 4 nạn nhân bị bỏng rất nặng, trong đó có vợ chồng anh D. cùng hai con. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.