HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiện trường vụ cháy khiến chị em ruột 5 tuổi và 7 tuổi tử vong, bố mẹ đi làm xa, ở cùng bà nội

Lam Giang (Tổng hợp) |

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, bà nội của các cháu đã ra ngoài, khép cửa.

Thông tin 2 cháu bé là chị em ruột được phát hiện tử vong trong ngôi nhà cháy, xảy ra chiều 21/3 tại thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là cháu P.M.P.L. (7 tuổi) và P.M.P.T. (5 tuổi), theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Thời điểm xảy ra cháy, người bà không có ở nhà. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Vào khoảng 15 giờ chiều nay, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ ngôi nhà của bà M.T.N. (65 tuổi, bà nội của L. và T.) nên đã trình báo công an. Công an xã Chư Sê đã phối hợp lực lượng chức năng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện chị em L. và T. tử vong trong phòng ngủ. 

Nguồn tin trên báo VnExpress cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 cháu ngạt khí độc phát sinh từ vật liệu nhựa cháy trong nhà. 

Ảnh: Người Lao Động

Vụ cháy đã khiến 2 cháu nhỏ ra đi mãi mãi. (Ảnh: Dân trí)

Chính quyền địa phương thông tin, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bố mẹ của L. và T. đi làm xa, các cháu ở nhà với bà nội. Trước khi xảy ra cháy, người bà đã ra ngoài và khép cửa. 

Nhiều người đã bày tỏ sự đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ. 


Tags

cháy nhà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
01:17
01:20
00:45
00:48
00:54
01:05
01:07
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại