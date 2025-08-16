Hiện trường tang thương vụ tài xế xe ôm bị thanh niên 18 tuổi sát hại: Vệt máu loang lổ, bát hương lập vội bên hẻm nhỏ

Chiều 16-8, Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính (18 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Nạn nhân là ông LHP (47 tuổi, quê Bạc Liêu), hành nghề chạy xe ôm công nghệ.

Chiều 16/8, theo ghi nhận của chúng tôi tại con hẻm 314 trên đường Huỳnh Thị Hai (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) vốn yên ả nay trở thành tâm điểm chú ý khi xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng.

Trong con hẻm nhỏ, vắng người qua lại, từng vệt máu sẫm màu loang lổ còn in hằn trên tường, vương vãi dưới nền gạch, tạo nên khung cảnh ám ảnh. Gần đó một bát hương được lập vội cho người tài xế xe ôm xấu số vẫn còn đặt cạnh đó khiến không khí càng thêm nặng nề.

Người dân sống quanh hiện trường tụ tập bàn tán, nhiều người chưa hết run sợ khi kể lại giây phút phát hiện sự việc, nhiều người chẳng thể ngờ nổi chuyện đau lòng ấy lại xảy ra ngay trong khu phố của mình.

Con hẻm nhỏ nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Hiện trường nam thanh niên dùng dao sát hại tài xế xe ôm để cướp vẫn còn vương lại những vệt máu loang lổ

Những vệt máu sẫm màu trên bức tường nhà dân

Vết máu vương dưới những viên ngói vỡ trên con đường dẫn vào sâu trong hẻm

Chia sẻ với chúng tôi, anh Văn (người dân sinh sống ở hẻm 314) cho biết, "Bình thường về nhà chỉ ở trong nhà chứ có ai đi ra đây đâu. Cái hẻm đó tối thui à. 4h sáng tôi đi làm đâu có thấy gì đâu, mãi sau nghe mọi người hỏi mới chưng hửng".

Trong khi đó, chị Ngọc (một người dân sinh sống gần hiện trường vụ việc) chia sẻ thêm, "Hồi khuya hôm qua (15/8 - PV) em có đi ngang mua nước thì đã thấy công an có mặt tại hiện trường rồi nên mới ra coi. Khu này mọi người đi nghỉ sớm lắm nên không ai biết gì. Có lẽ hung thủ cũng để ý hẻm vắng người nên ra tay".

Camera an ninh ghi lại cho thấy khoảng 22 giờ 18 phút cùng ngày, ông P chở một thanh niên vào hẻm 314. Sau khi xe quay đầu, bất ngờ có tiếng la hét lớn. Nghi phạm cầm dao bỏ chạy khỏi hẻm, nạn nhân đuổi theo một đoạn rồi quay lại xe, gục xuống và tử vong tại chỗ.

Người dân địa phương cho biết ông P vẫn cố gắng truy đuổi nghi phạm sau khi bị đâm vào cổ, nhưng chỉ chạy được một đoạn thì quay lại, tựa vào tường và ngã gục. Vết thương khiến ông mất máu nhiều và tử vong ngay tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy hiệu Future, túi xách và ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.