Khoảng 1h30 sáng, khi khu phố đang chìm trong giấc ngủ, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ một căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, nơi buôn bán giày dép. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa lan nhanh sang các căn nhà xung quanh do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, bạt, hàng hóa.

Chia sẻ lại khoảnh khắc kinh hoàng, ông Võ Văn Tư, chủ một trong bốn căn nhà bị cháy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông cho biết, thời điểm phát hiện vụ việc là khoảng hơn 12h30 đêm, khi con gái ông đang ngồi học thì ngửi thấy mùi khói từ nhà bên cạnh.

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy (Ảnh: Di Anh)

Khu vực đang được phong tỏa

Sự việc khiến nhiều người bàng hoàng

4 căn nhà bị thiêu rụi

“Con gái kêu nhà bên có khói, chú tưởng chập điện thôi nên chạy xuống liền. Vừa xuống là cắt cầu dao tổng, nhưng lửa đã bén rồi. Vợ với con gái chạy ra ngoài, chú lấy vòi cứu hỏa xịt nhưng không ăn thua gì. Ra ngoài mới thấy lửa bùng lớn, bình chữa cháy xịt không xi nhê” ông Tư kể.

Theo ông Tư, căn nhà bên cạnh là nơi kinh doanh giày dép và được cho là điểm phát cháy đầu tiên. Nhà ông chỉ cho thuê phía dưới để bán mũ và khẩu trang, nhưng toàn bộ hàng hóa cũng không kịp di dời. Ông Tư cho biết, gia đình ông cũng đang tính thuê nhà để ở sau vụ cháy vì toàn bộ căn nhà đã bị phá hủy.

Ông Tư - một trong những nạn nhân của vụ cháy (Ảnh: Di Anh)

Ở phía bên ngoài hiện trường, ông Phan Văn Phiên, người dân sống gần khu vực, cho biết nghe thấy hai tiếng nổ lớn liên tiếp nên chạy ra kiểm tra thì thấy lửa đã bao trùm dãy nhà. “Lúc đó cháy dữ lắm rồi, tôi gọi cho ban ngành bên chợ ra hỗ trợ, rồi máy bơm được huy động bơm nước tiếp sức chữa cháy” ông Phiên kể.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều căn nhà trong dãy bị cháy chỉ còn trơ lại khung sắt, mái tôn cong vênh, cháy đen sau vụ hỏa hoạn. Bên trong, toàn bộ hàng hóa, vật dụng sinh hoạt bị thiêu rụi, ngổn ngang tro tàn, mùi khét vẫn còn nồng nặc.

Nhiều kệ hàng bằng sắt bị biến dạng, đổ sập, các bao bạt, thùng carton, giày dép cháy thành than. Một số bức tường nứt vỡ, bong tróc lớp vữa, nhiều mảng tôn bị sức nóng làm xoắn lại. Lối đi trong chợ ám khói đen, nước chữa cháy đọng thành vũng, hòa lẫn tro than và rác cháy.

Nhiều người dân vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau sự việc (Ảnh: Di Anh)

Theo lực lượng chức năng, khi nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, triển khai nhiều mũi tiếp cận hiện trường từ các hướng để khống chế đám cháy. Sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Sáng cùng ngày, Công an phường Bình Đông phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về người, tài sản. Khu vực xảy ra cháy nằm trong chợ Nhị Thiên Đường, cách cầu Nhị Thiên Đường khoảng 300m.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.