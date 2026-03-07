Hiện trường ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, 7 xe hư hỏng nằm giữa phố, nhiều người bị thương

Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, Hà Nội), tối 6/3, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe ô tô gây ra vụ việc.

Theo đó, nam tài xế N.V.S (SN: 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) vi phạm ở mức 0,264 mg/l khí thở. Lực lượng chức năng sau đó đưa người này đến bệnh viện để kiểm tra chất ma túy.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 18h45 ngày 6/3, ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.XX đi hướng Dương Đình Nghệ - Trần Duy Hưng. Khi đến ngang tòa nhà B10B Nam Trung Yên, ô tô này tông vào một xe taxi.

Không dừng lại, chiếc xe tiếp tục tông vào hàng loạt ô tô, xe máy đang di chuyển trên đường. Một chiếc xe máy bị hất văng lên khoảng 4m rồi rơi xuống đường. Hậu quả làm 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tài hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tối 6/3:

Khuya ngày 6/3, lực lượng chức năng đã căng dây phong toả khu vực xảy ra tại nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc

Chiếc ô tô gây tai nạn liên hoàn tông vào nhiều xe đang lưu thông trên phố Nguyễn Chánh vào giờ cao điểm.

Các phương tiện bị hư hỏng nặng sau cú tông liên hoàn kéo dài khoảng 200m

Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn và phân luồng giao thông

Nhiều xe máy nằm ngổn ngang trên đường sau vụ tai nạn xảy ra tối 6/3.

Một chiếc xe máy hư hỏng sau vụ va chạm liên hoàn

Mảnh vỡ từ các phương tiện văng khắp mặt đường sau vụ tai nạn liên hoàn.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc

CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô gây tai nạn và phát hiện vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở. Lực lượng chức năng tiếp tục đưa người này đến bệnh viện để kiểm tra chất ma túy.