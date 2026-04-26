Hiện trường nơi phát hiện bộ xương người trong vườn quốc gia, hé lộ dòng chữ ghi trên áo

Lam Giang (Tổng hợp) |

Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo khẩn, kêu gọi những gia đình có người thân đi rừng dài ngày bị mất liên lạc chủ động phối hợp để xác minh danh tính.

Sự việc phát hiện một bộ xương người trong Vườn quốc gia (VQG) Tà Đùng (xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trên báo VietNamNet, một lãnh đạo VQG Tà Đùng xác nhận việc lực lượng kiểm lâm của đơn vị đã phát hiện một thi thể phân hủy khi tuần tra rừng vào ngày 25/4. Sự việc đã được trình báo cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, vào ngày 25/4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực tiểu khu 1808 (giáp ranh giữa xã Tà Đùng và xã Đam Rông 2), một tổ quản lý, bảo vệ rừng của VQG Tà Đùng phát hiện một căn chòi dựng sơ sài trên 2 cây rừng, bên trên là bạt nhựa, nằm ở địa hình đồi dốc.

Hiện trường nơi phát hiện bộ xương người trong vườn quốc gia, hé lộ dòng chữ ghi trên áo - Ảnh 1.

Bộ xương được phát hiện tại khu vực có căn chòi dựng tạm. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Khi kiểm tra, các nhân viên bảo vệ rừng tá hỏa phát hiện một bộ xương người cùng một số vật dụng cá nhân như cây rựa, balo. Tại hiện trường còn có chiếc áo kaki, trên cổ áo ghi 2 chữ “Lưu Anh”. Qua quan sát bằng mắt thường về trang phục và vật dụng, tổ bảo vệ rừng nhận định ban đầu đây là hài cốt nam giới.

Theo lãnh đạo VQG Tà Đùng, khu vực phát hiện bộ hài cốt nằm cách rất xa khu dân cư, địa hình cực kỳ hiểm trở, khó tiếp cận. Công tác khám nghiệm hiện trường, di lý hài cốt cũng rất gian nan do thời tiết khắc nghiệt tại khu vực.

Hiện trường nơi phát hiện bộ xương người trong vườn quốc gia, hé lộ dòng chữ ghi trên áo - Ảnh 2.

Tại hiện trường có chiếc áo, trên cổ áo ghi chữ "Lưu Anh". (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo khẩn, kêu gọi những gia đình có người thân đi rừng dài ngày bị mất liên lạc chủ động phối hợp để xác minh danh tính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng hiện đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết.


