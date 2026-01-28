Trưa 28/1, nhóm PV báo Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường vụ máy bay quân sự rơi ở khu vực núi Hòn Vinh (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk ).

Khu vực máy bay rơi.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra sự cố là vùng đồi núi, tiếp giáp cánh đồng lúa, nằm xa khu dân cư.

Một người dân địa phương cho biết, sáng 28/1 thời điểm xảy ra vụ việc, họ thấy máy bay xuất hiện ở khu vực gần nhà, sau đó nghe tiếng nổ lớn, rồi nhìn thấy khói bốc lên từ khu vực đồi núi.

Địa hình khu vực núi Hòn Vinh cao, dốc, đường đi vòng vèo, phải cuốc bộ qua nhiều đồi núi nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Một số người dân hiếu kỳ tìm cách đi lên khu vực này nhưng không thể tiếp cận do quãng đường xa, địa hình hiểm trở.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.

Hiện nay, đường vào hiện trường đã được các lực lượng chức năng phong tỏa, canh gác nghiêm ngặt, không cho người dân ra vào. Các lực lượng quân đội, công an đang khẩn trương mang theo trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng để bảo vệ hiện trường và triển khai các nhiệm vụ liên quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khu vực.

Đường vào hiện trường đã được các lực lượng chức năng phong tỏa, canh gác nghiêm ngặt.

Các lực lượng cuốc bộ, tiếp cận hiện trường.

Lực lượng của Trung đoàn 940 đi bộ lên núi tiếp cận hiện trường máy bay rơi lúc 12h20.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 28/1, Bộ Quốc phòng đã thông tin chính thức về sự cố máy bay quân sự rơi tại tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Trung úy phi công Đ.T.T. (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân) điều khiển máy bay huấn luyện YAK-130 cất cánh lúc 7h27 cùng ngày thì gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc lúc 7h44.

Khói bốc lên tại khu vực rơi máy bay.

Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư và bật dù thoát hiểm an toàn. Máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh, thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Hiện sức khỏe phi công đã ổn định. Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân và tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu nạn.