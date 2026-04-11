HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiện trường bên trong vụ nghi có nhiều người cùng gia đình tử vong ở Gia Lai

Trương Định |

Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen.

Tối 10/4, cơ quan chức năng địa phương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường căn nhà nơi nghi có nhiều người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) tử vong.

Hiện trường bên trong nơi xảy ra vụ việc. Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen.

Từ chiều 10/4, căn nhà nơi xảy ra sự việc đã được phong tỏa.

Các lực lượng có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 10/4, người dân phát hiện nhà của bà T.T.Đ (67 tuổi, thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) có người tử vong liền báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân khu vực, bà Đ., sinh sống với con gái là chị T.T.C (37 tuổi) cùng hai cháu ngoại sinh đôi, học lớp 9. Sáng cùng ngày (10/4), người dân nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Hiện, danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại