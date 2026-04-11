Tối 10/4, cơ quan chức năng địa phương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường căn nhà nơi nghi có nhiều người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) tử vong.

Hiện trường bên trong nơi xảy ra vụ việc. Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen.

Từ chiều 10/4, căn nhà nơi xảy ra sự việc đã được phong tỏa.

Các lực lượng có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Người dân tập trung theo dõi sự việc.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 10/4, người dân phát hiện nhà của bà T.T.Đ (67 tuổi, thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) có người tử vong liền báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường.

Theo người dân khu vực, bà Đ., sinh sống với con gái là chị T.T.C (37 tuổi) cùng hai cháu ngoại sinh đôi, học lớp 9. Sáng cùng ngày (10/4), người dân nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Hiện, danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.