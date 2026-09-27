Vành đai 3 là tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô Hà Nội, dành riêng cho ôtô di chuyển với tốc độ cao, kết nối trực tiếp từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì. Đây là tuyến cao tốc trên cao đầu tiên của Hà Nội giúp phân luồng phương tiện đi liên tỉnh mà không bị xung đột với đường đô thị phía dưới.