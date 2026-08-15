Hiếm lắm mới có mỹ nhân đứng cạnh Chi Pu và Thanh Thuỷ vẫn đẹp chói loá: Visual như ngọc quý, đố ai át vía nổi

Nhan sắc của người đẹp này thuộc hàng hiếm của Vbiz.

Sau thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Tam Triều Dâng ngày càng được chú ý hơn mỗi lần xuất hiện. Không chỉ ghi dấu bằng khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn sở hữu nhan sắc ngày càng nổi bật và rạng rỡ, dù đứng cạnh "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay Hoa hậu cũng không hề bị lấn lướt.

Ảnh: IGNV

Trong một sự kiện mới đây, khi Tam Triều Dâng ngồi cạnh Chi Pu, hai mỹ nhân sở hữu hai kiểu đẹp khá khác nhau đã tạo nên màn đọ sắc gây bão mạng. Chi Pu vốn nổi tiếng với gương mặt hài hòa cùng thần thái quyến rũ, hiện đại. Visual của Chi Pu thậm chí còn được ca tụng là "đẹp nhất Việt Nam". Nhưng ngay bên cạnh, Tam Triều Dâng cũng không hề bị lép vế. Nữ diễn viên gây chú ý với gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, ngọt ngào. Hai người gần như tạo cảm giác một 9 một 10, chẳng ai thực sự lấn át ai.

Tam Triều Dâng chung khung hình với Chi Pu

Không chỉ Chi Pu, Tam Triều Dâng còn từng xuất hiện cạnh Hoa hậu Thanh Thủy trong một sự kiện. Đây tiếp tục là một màn đứng chung khung hình khiến người hâm mộ phải chú ý bởi cả hai đều sở hữu visual nổi bật. Thanh Thủy có lợi thế của một Hoa hậu với chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo. Khi trang điểm chỉn chu, nàng hậu dễ dàng tạo cảm giác sang trọng, nổi bật giữa đám đông. Trong khi đó, Tam Triều Dâng lại mang đến cảm giác mềm mại hơn. Đôi mắt có to cùng mái tóc dài giúp cô tạo được một vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sắc nét để không bị chìm khi đứng cạnh Hoa hậu. Màn đọ visual này thậm chí còn khiến nhiều netizen cảm thán rằng visual của Triều Dâng có phần nhỉnh hơn nàng hậu.

Tam Triều Dâng đọ sắc với Thanh Thủy

Có lẽ đây cũng là điểm khiến visual của Tam Triều Dâng ngày càng được chú ý. Cô không sở hữu kiểu đẹp quá sắc lạnh hay cố tình gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên mà càng nhìn càng thấy nhiều nét đẹp. Từ gương mặt thanh thoát, đôi mắt sáng đến nụ cười duyên, tổng thể tạo nên một diện mạo vừa nữ tính vừa có nét riêng.

Ảnh: IGNV

Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998, cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và bén duyên với phim ảnh từ năm 12 tuổi qua vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Chuyện Làng Bè (2012). Ngay sau đó, Triều Dâng nhanh chóng trở thành một "sao nhí" nổi tiếng khắp cả nước và khắc sâu dấu ấn trong lòng khán giả thế hệ 9X, 10X nhờ vai diễn Cà Ri trong bộ phim sitcom ăn khách Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé (2013). Sự khởi đầu ấn tượng này đã giúp cô liên tiếp nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim ảnh lớn nhỏ và các chương trình truyền hình khi tuổi đời còn rất trẻ.

Ảnh: NSX

Ở thời điểm hiện tại, Lê Tam Triều Dâng đã thoát hoàn toàn khỏi mác "sao nhí" và trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong màn ảnh Việt. Cô liên tục chứng minh thực lực qua các bộ phim gây sốt gần đây như Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, hay trước đó là Tiểu Tam Không Có Lỗi?, phim điện ảnh Bẫy Tiền, Trùm Sò. Không chỉ có sự nghiệp diễn xuất ngày càng chín muồi, nhan sắc của nữ diễn viên tuổi 28 cũng thăng hạng vượt bậc. Rũ bỏ hình ảnh trong trẻo, dễ thương năm xưa, Triều Dâng giờ đây sở hữu thần thái quyến rũ, sắc sảo cùng tỷ lệ vóc dáng cân đối và đôi chân cực phẩm, giúp cô luôn là tâm điểm thu hút truyền thông mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ.