HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiếm lắm mới có mỹ nhân đứng cạnh Chi Pu và Thanh Thuỷ vẫn đẹp chói loá: Visual như ngọc quý, đố ai át vía nổi

Mộng Du
|

Nhan sắc của người đẹp này thuộc hàng hiếm của Vbiz.

Sau thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Tam Triều Dâng ngày càng được chú ý hơn mỗi lần xuất hiện. Không chỉ ghi dấu bằng khả năng diễn xuất, nữ diễn viên còn sở hữu nhan sắc ngày càng nổi bật và rạng rỡ, dù đứng cạnh "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay Hoa hậu cũng không hề bị lấn lướt.

Hiếm lắm mới có mỹ nhân đứng cạnh Chi Pu và Thanh Thuỷ vẫn đẹp chói loá: Visual như ngọc quý, đố ai át vía nổi- Ảnh 1.

Ảnh: IGNV

Trong một sự kiện mới đây, khi Tam Triều Dâng ngồi cạnh Chi Pu, hai mỹ nhân sở hữu hai kiểu đẹp khá khác nhau đã tạo nên màn đọ sắc gây bão mạng. Chi Pu vốn nổi tiếng với gương mặt hài hòa cùng thần thái quyến rũ, hiện đại. Visual của Chi Pu thậm chí còn được ca tụng là "đẹp nhất Việt Nam". Nhưng ngay bên cạnh, Tam Triều Dâng cũng không hề bị lép vế. Nữ diễn viên gây chú ý với gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, ngọt ngào. Hai người gần như tạo cảm giác một 9 một 10, chẳng ai thực sự lấn át ai.

Tam Triều Dâng chung khung hình với Chi Pu

Không chỉ Chi Pu, Tam Triều Dâng còn từng xuất hiện cạnh Hoa hậu Thanh Thủy trong một sự kiện. Đây tiếp tục là một màn đứng chung khung hình khiến người hâm mộ phải chú ý bởi cả hai đều sở hữu visual nổi bật. Thanh Thủy có lợi thế của một Hoa hậu với chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo. Khi trang điểm chỉn chu, nàng hậu dễ dàng tạo cảm giác sang trọng, nổi bật giữa đám đông. Trong khi đó, Tam Triều Dâng lại mang đến cảm giác mềm mại hơn. Đôi mắt có to cùng mái tóc dài giúp cô tạo được một vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sắc nét để không bị chìm khi đứng cạnh Hoa hậu. Màn đọ visual này thậm chí còn khiến nhiều netizen cảm thán rằng visual của Triều Dâng có phần nhỉnh hơn nàng hậu.

Tam Triều Dâng đọ sắc với Thanh Thủy

Có lẽ đây cũng là điểm khiến visual của Tam Triều Dâng ngày càng được chú ý. Cô không sở hữu kiểu đẹp quá sắc lạnh hay cố tình gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên mà càng nhìn càng thấy nhiều nét đẹp. Từ gương mặt thanh thoát, đôi mắt sáng đến nụ cười duyên, tổng thể tạo nên một diện mạo vừa nữ tính vừa có nét riêng.

Hiếm lắm mới có mỹ nhân đứng cạnh Chi Pu và Thanh Thuỷ vẫn đẹp chói loá: Visual như ngọc quý, đố ai át vía nổi- Ảnh 2.

Ảnh: IGNV

Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998, cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và bén duyên với phim ảnh từ năm 12 tuổi qua vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Chuyện Làng Bè (2012). Ngay sau đó, Triều Dâng nhanh chóng trở thành một "sao nhí" nổi tiếng khắp cả nước và khắc sâu dấu ấn trong lòng khán giả thế hệ 9X, 10X nhờ vai diễn Cà Ri trong bộ phim sitcom ăn khách Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé (2013). Sự khởi đầu ấn tượng này đã giúp cô liên tiếp nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim ảnh lớn nhỏ và các chương trình truyền hình khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hiếm lắm mới có mỹ nhân đứng cạnh Chi Pu và Thanh Thuỷ vẫn đẹp chói loá: Visual như ngọc quý, đố ai át vía nổi- Ảnh 3.

Ảnh: NSX

Ở thời điểm hiện tại, Lê Tam Triều Dâng đã thoát hoàn toàn khỏi mác "sao nhí" và trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong màn ảnh Việt. Cô liên tục chứng minh thực lực qua các bộ phim gây sốt gần đây như Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, hay trước đó là Tiểu Tam Không Có Lỗi?, phim điện ảnh Bẫy Tiền, Trùm Sò. Không chỉ có sự nghiệp diễn xuất ngày càng chín muồi, nhan sắc của nữ diễn viên tuổi 28 cũng thăng hạng vượt bậc. Rũ bỏ hình ảnh trong trẻo, dễ thương năm xưa, Triều Dâng giờ đây sở hữu thần thái quyến rũ, sắc sảo cùng tỷ lệ vóc dáng cân đối và đôi chân cực phẩm, giúp cô luôn là tâm điểm thu hút truyền thông mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Hiếm lắm mới có mỹ nhân đứng cạnh Chi Pu và Thanh Thuỷ vẫn đẹp chói loá: Visual như ngọc quý, đố ai át vía nổi- Ảnh 5.

Ảnh: NSX

Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam tiết lộ "chỗ dựa" sau 10 năm làm vợ đại gia danh tiếng

Tags

Tam Triều Dâng

Chi Pu

Thanh Thủy

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại