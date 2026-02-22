Hiếm khi thấy Quang Hải xắn quần cầm chổi quét cổng nhà bố vợ, Chu Thanh Huyền "thân tàn ma dại" sau tết

Sau những ngày nghỉ Tết rộn ràng, dân mạng mới đây bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip đời thường của tuyển thủ ĐT Việt Nam Nguyễn Quang Hải tại nhà vợ. Không vest bảnh bao, không ánh đèn sân vận động, nam cầu thủ xuất hiện trong áo thun trắng đơn giản, quần xắn gấu quá mắt cá, chân đi dép lê và tay cầm chổi cán dài chăm chú quét từng đám lá khô trước cổng.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người thích thú bởi đây là hình ảnh hiếm hoi của "Hải con" trong vai trò người chồng đời thường. Anh lặng lẽ dọn dẹp sân nhà sau Tết, vừa làm vừa thoáng nhìn về phía camera - nơi vợ đang ghi lại khoảnh khắc giản dị nhưng đầy điểm cộng này.

Quang Hải xắn quần quét cổng nhà bố vợ (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Chàng cầu thủ tự tay nướncg thịt cực khéo

Trong khi ông xã đảm đang việc nhà, Chu Thanh Huyền lại chia sẻ trạng thái hoàn toàn trái ngược. Trên trang cá nhân, cô nàng tự đăng video và than thở mình đang ở tình trạng "thân tàn ma dại" sau Tết. Lý do không phải đi chơi quá sức hay tiệc tùng thâu đêm, mà vì cả kỳ nghỉ gần như không có thời gian chăm sóc bản thân do phải trông cậu con trai đầu lòng - bé Lido.

Ở độ tuổi hiếu động, cậu nhóc bám mẹ "24/7", khiến hot mom gần như không có phút nghỉ ngơi. Từ việc chăm con, tiếp khách, lo chuyện gia đình hai bên… tất cả khiến cô quay cuồng suốt mấy ngày Tết. Chu Thanh Huyền chia sẻ video đứng hái bưởi với gương mặt mộc nhưng vẫn giữ được thần thái tươi tắn, quần đùi áo phông rộng thùng thình.

Chu Thanh Huyền tự mô tả "thân tàn ma dại" sau tết

Nhiều mẹ bỉm sữa nhanh chóng đồng cảm, bởi Tết với phụ nữ có con nhỏ đôi khi không phải kỳ nghỉ mà là… mùa cao điểm. Thế nên hình ảnh Quang Hải chủ động xắn tay quét sân, phụ giúp việc nhà càng khiến dân mạng thêm thiện cảm.

Giữa hào quang sân cỏ, những khoảnh khắc đời thường như thế lại ghi điểm hơn bao giờ hết. Một người chồng sẵn sàng san sẻ việc nhà, một bà mẹ trẻ tất bật vì con - bức tranh gia đình nhỏ giản dị nhưng đủ khiến netizen xôn xao sau những ngày đầu năm mới



