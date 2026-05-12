Hiếm có: Hàng trăm căn hộ ở Hà Nội có giá từ 14,5 triệu đồng/m2 sắp mở bán

Dương Dương
|

180 căn nhà ở xã hội tại thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh có giá từ 14,5 triệu đồng/m2. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội sắp mở bán có giá rẻ nhất tại Hà Nội.

Hình ảnh người dân xếp hàng vào lấy "phiếu hẹn nộp hồ sơ" tại một dự án NƠXH ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội công bố công khai kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Công trình nhà ở xã hội tại các ô đất CT-05, СТ06 thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh.

Theo đó, mỗi tòa đều có 89 căn hộ để bán, 33 căn cho thuê. Trong đó, giá bán tại tòa CT05 là 14,6 triệu đồng mỗi m2 (đã gồm VAT, chưa phí bảo trì). Như vậy, giá trị căn nhỏ nhất (56,12 m2) khoảng 820 triệu đồng và cao nhất hơn 998 triệu (68,38 m2).

Tại tòa CT06, giá bán từ 14,5 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa phí bảo trì). Mức giá này tương ứng với căn hộ rẻ nhất từ 813 triệu và đắt nhất 991 triệu đồng.

Dự án này do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Đơn vị này sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ 29/6 đến hết 12/8. Thời gian dự kiến hợp đồng vào tháng 11/2026.

Chủ đầu tư cho biết tòa CT05 có thể bàn giao cho khách hàng vào quý I/2027, còn tòa CT06 vào quý IV/2027.﻿

Trước đó, cũng tại dự án này, 472 căn hộ nhà ở xã hội tại hai ô đất CT-01+CT-02 và CT-07 cũng công bố giá bán.

Cụ thể, tại ô đất CT-01+CT-02, dự án có diện tích khoảng 1,33 ha, cung cấp 256 căn hộ diện tích từ 54 - 66 m2. Trong đó, 159 căn được mở bán với giá gần 15,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Trong khi đó, ô đất CT-07 có quy mô hơn 1,14 ha, gồm 215 căn hộ diện tích từ 35 - 69 m2. Số căn để bán là 123 căn, với mức giá gần 15,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ quý 3/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2027.﻿

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

