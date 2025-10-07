Hiếm có diễn viên nào dám hi sinh vì nghệ thuật như cô gái này, 22 tuổi đóng 1 bộ phim 18+ rồi bị gọi là "vết nhơ điện ảnh"

16 năm trước, Sắc, Giới của Lý An ra đời, đưa một cô gái vô danh tên Thang Duy trở thành biểu tượng – nhưng cũng là "người bị nguyền rủa" của điện ảnh châu Á. Cô bị chỉ trích, cấm sóng, tổn thương và biến mất suốt nhiều năm. Giờ đây, khi nhìn lại, người ta mới hiểu: những hy sinh của Thang Duy không chỉ nằm ở vài cảnh nóng – mà là cả một thời tuổi trẻ, danh dự và niềm tin vào nghề diễn.

Lý An và ánh nhìn xuyên thấu: "Cô ấy có đôi mắt biết kể chuyện"

Năm 2007, khi Lý An tìm kiếm gương mặt cho vai Vương Giai Chi – cô sinh viên bị cuốn vào vòng xoáy gián điệp và tình ái – ông đã gặp hàng chục diễn viên, trong đó có cả những tên tuổi lớn như Chương Tử Di. Nhưng chỉ khi nhìn thấy Thang Duy – cô sinh viên năm cuối Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, giản dị trong chiếc áo thun trắng và quần jean – ông mới dừng lại. "Cô gái này trong mắt có một thứ rất lạ – nỗi cô đơn và sự kiên định", Lý An kể.

Chính thứ "ánh nhìn biết kể chuyện" đó khiến ông giao cho cô vai diễn định mệnh. Nhưng ít ai biết, trước khi bấm máy, Thang Duy phải trải qua ba tháng "huấn luyện khắc nghiệt" – từ cách đi giày cao gót, nói chuyện với đàn ông, đến việc cảm nhận sự cô độc của một điệp viên sống giữa hai thế giới.

"Tôi không diễn, tôi sống cùng nhân vật"

Trên phim trường Sắc, Giới , Lý An nổi tiếng khắt khe. Có cảnh ông bắt Thang Duy đứng trên ban công giữa gió lạnh chỉ để tìm "nét run tự nhiên" trong ánh mắt. Có cảnh khóc, cô phải quay suốt từ sáng đến tối, đến mức mắt sưng húp, giọng khàn đặc. Một chuyên viên hóa trang kể lại: "Có hôm tan cảnh, cô ấy ngồi thu lu trong góc, chân sưng phồng vì đôi guốc cao gót, nhưng vẫn nói: 'Tôi chưa đủ giỏi để khiến khán giả tin rằng cô ấy yêu hắn thật'."

Thang Duy từng chia sẻ rằng để hiểu nhân vật, cô cắt liên lạc với gia đình suốt nhiều tháng. Khi mẹ đến thăm, thấy con gái gầy rộc, chỉ biết ôm con khóc. Nhưng nữ diễn viên trẻ vẫn nói: "Mẹ ơi, đây là vai diễn mà con chờ cả đời."

Cơn bão chỉ trích và "bản án" ẩn danh

Khi Sắc, Giới ra mắt, bộ phim giành giải Sư Tử Vàng ở Venice, nhưng Thang Duy lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Những cảnh 18+ được bàn tán khắp nơi, và thay vì được công nhận là nghệ thuật, cô bị xem là "gây hại thuần phong mỹ tục".

Cô bị cấm xuất hiện trên truyền hình, quảng cáo bị hủy, hợp đồng bị cắt. Trong suốt 3 năm, cái tên "Thang Duy" biến mất khỏi màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều nghệ sĩ, trong đó có Kim Tinh, đã lên tiếng: "Tại sao đàn ông đóng cảnh nhạy cảm thì được khen là nghệ thuật, còn phụ nữ lại bị chỉ trích? Đó là sự bất công trần trụi."

Những năm tháng đó, Thang Duy im lặng. Không thanh minh, không lên tiếng. Cô chọn sang Anh du học, học tiếng, học vẽ, và chữa lành.

Trở lại và chứng minh bằng thời gian

Năm 2010, Thang Duy trở lại với Late Autumn (Thu muộn) – bộ phim Hàn Quốc giúp cô giành giải Nữ chính xuất sắc tại Busan. Không còn là cô gái ngây thơ của 16 năm trước, Thang Duy trở nên sâu lắng, trưởng thành, và được tôn vinh như biểu tượng diễn xuất châu Á. Kể từ đó, Thu muộn , Thích khách Nhiếp Ẩn Nương , Quyết tâm chia tay – mỗi bộ phim là một dấu mốc, và mỗi vai diễn là một cách cô chứng minh: nghệ thuật có thể vượt lên mọi định kiến.

Lý An từng nói: "Thang Duy không chỉ đóng vai, cô ấy sống cùng nó. Cô không diễn bằng kỹ năng, mà bằng sinh mệnh."

Giờ đây, khi người ta nhắc lại Sắc, Giới , họ không còn nói về "những cảnh nóng" – mà nói về sự hy sinh của một nữ diễn viên dám sống thật với vai diễn, dám trả giá cho nghệ thuật. Thang Duy, ở tuổi 43, đã có một gia đình nhỏ yên ấm và một sự nghiệp đáng nể. Nhưng hơn cả danh tiếng, điều khiến cô được trân trọng là bản lĩnh – thứ mà không phải diễn viên nào cũng có được ở tuổi 22.

"Tôi không thấy mình bị tổn thương. Diễn viên sinh ra là để sống cùng vai diễn. Thời gian sẽ trả lại công bằng cho tôi." — Thang Duy

Từ một cô gái vô danh đến biểu tượng điện ảnh châu Á , Thang Duy đi qua mọi bão tố chỉ bằng một điều giản dị: Lòng tin vào nghệ thuật. Và có lẽ, đó mới là "cảnh thật" đẹp nhất trong cuộc đời cô.