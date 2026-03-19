Hiếm ai như Khánh Thi, tự tay chuẩn bị quà cho bạn nhảy của Phan Hiển, mối quan hệ phía sau còn choáng hơn

Tiên Tiên |

Mối quan hệ gây chú của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển với kiện tướng Đặng Thu Hương.

Trong những khung hình sinh nhật mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển cùng các con đã quây quần bên kiện tướng khiêu vũ Đặng Thu Hương để chúc mừng tuổi mới cho cô. Những món quà được trao tay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng sự trân trọng tuyệt đối mà "nữ hoàng khiêu vũ thể thao" dành cho người cộng sự sát cánh cùng chồng mình.

Đáp lại tình cảm ấy, Đặng Thu Hương từ lâu đã coi Khánh Thi như một người chị gái lớn, một người thầy tận tâm dìu dắt cô đi qua những áp lực của sàn đấu đỉnh cao. Thay vì những khoảng cách thường thấy giữa vợ và bạn nhảy của chồng, ở họ chỉ có sự thấu hiểu, gắn kết và những nụ cười rạng rỡ của sự tin tưởng.

Khánh Thi - Phan Hiển tặng quà sinh nhật cho Thu Hương (Ảnh: FBNV)

Gia đình Khánh Thi đều có mặt chúc mừng sinh nhật bạn nhảy của Phan Hiển (Ảnh: FBNV)

Đằng sau kỳ tích 3 Huy chương Vàng SEA Games 31 của cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương chính là bàn tay đạo diễn tài hoa và sự hy sinh thầm lặng của Khánh Thi. Hiếm có người vợ nào lại tận tụy lo toan từng bộ trang phục thi đấu, trau chuốt từng bước nhảy và trực tiếp định hướng hình ảnh cho bạn nhảy của chồng mình một cách quyết liệt nhưng đầy yêu thương như cách Khánh Thi đã làm.

Chính tầm nhìn và sự bao dung của Khánh Thi đã tạo nên một "vùng an toàn" về tâm lý, giúp Phan Hiển và Thu Hương chuyên tâm cống hiến. Sự kết nối giữa họ không dừng lại ở kỹ thuật chuyên môn, mà đã nâng tầm thành tình thân, san sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Có thể nói, thành công rực rỡ của bộ ba này trong những năm qua đã xóa tan mọi định kiến về những mối quan hệ nhạy cảm trong giới thể thao. Một Khánh Thi bản lĩnh làm hậu phương và chiến lược gia, cùng một Phan Hiển – Thu Hương ăn ý, thăng hoa trên sàn diễn đã gặt hái hàng loạt thành công cho thể thao Việt Nam.

Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

01:55
Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

01:01
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng, Cục hàng không ra cảnh báo

01:01
'Cảnh tượng khó tin' ở Hà Nội trong tương lai: 9 trục giao thông siêu rộng, có 2 đại lộ lớn bậc nhất Việt Nam

01:39
Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

00:48
Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

00:47
Hàng loạt xe máy đang đi ngã ra đường: CSGT truy ra hung thủ, mức xử phạt thế nào?

01:05
