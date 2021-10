Hí hửng hái quả dưa hấu mọc trên hàng rào, cô gái lại khiến người xem phát bực vì quá "cồng kềnh"

Dưa hấu là một trong những loại trái cây nằm trong danh sách yêu thích của rất nhiều người. Càng thích thú hơn nữa nếu đang đi dạo chơi mà bắt gặp một quả dưa hấu tự mọc nhỉ? Đảm bảo là "tới công chuyện" luôn.

Như mới đây, một cô gái đang lang thang trong sân vườn thì bất ngờ bắt gặp một quả dưa mọc trên hàng rào nhà mình. Ngay lập tức, cô bạn vội lao ra hái quả dưa. Cứ tưởng rằng với sự đam mê dưa hấu cũng như sự vui sướng khi bắt gặp quả dưa hấu tự mọc thì mọi thứ sẽ nhanh chóng được "định đoạt", thế nhưng màn hái dưa hấu của cô nàng này thì đúng là khiến người ta phát bực.

Vì quả dưa hấu nằm ngoài hàng rào nên cô bạn hì hục mãi không lấy được qua mắt lưới. Cuối cùng, cô gái đã làm theo 1 cách cực kỳ dễ nhưng lại khiến người xem "tức điên"...

Hoá ra, cô nàng hoàn toàn có thể chạy sang bên kia hàng rào để hái quả dưa, quá nhanh và đơn giản. Ấy vậy mà ban đầu, cô vẫn cố gắng hì hục lấy qua mắt lưới. Xem xong đoạn clip, cư dân mạng ai cũng tỏ ra bực bội:

- Sao không chạy ra luôn từ ban đầu?

- Ủa sao không chạy ra trước, đỡ dập trái dưa.

- Từ đầu sao không chạy ra luôn đi?

- Pha hái dưa cồng kềnh hết sức.

- Thấy mệt.

Tuy nhiên, chủ nhân clip cũng chia sẻ rằng do ban đầu, cô tưởng có thể lấy qua mắt lưới hàng rào nên mới cố gắng, ngờ đâu quả dưa lại hơi to quá so với lỗ hổng nên mới xảy ra màn hái dưa cồng kềnh như vậy.

Nguồn: TikTok @katiehavo