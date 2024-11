H’Hen Niê đẹp ấn tượng khi hóa thân thành “chiến binh”

Trước thềm show diễn, Hà Thanh Việt đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Trong bộ ảnh, H’Hen Niê xuất hiện như một chiến binh giữa không gian với thiết kế độc đáo mang hình ảnh đôi cánh nổi bật. Lấy cảm hứng từ không gian và vũ trụ, NTK Hà Thanh Việt xử lý trang phục trên các chất liệu giả kim loại, kim loại mỏng hay lông chim để tạo hiệu ứng bắt mắt cho những chiếc cánh.

H'Hen Niê khoe vẻ đẹp ấn tượng khi hóa thân thành chiến binh trong bộ sưu tập của NTK Hà Thanh Việt

Đối lập với phần phản quang, phần cánh sắc bén là những chiếc áo vest phom đứng hay phần tùng váy từ chất liệu satin bóng thể hiện sự thanh lịch. Bộ sưu tập thể hiện tinh thần mới mẻ, hướng về tương lai.

"Con người đã mơ ước chinh phục mặt trăng suốt hàng thế kỷ. Với Fly me to the moon, tôi muốn mang đến góc nhìn mới về khát vọng vượt thời gian này. Hình ảnh đại bàng bay qua cảnh quan mặt trăng tượng trưng cho sự tái sinh, sức mạnh và khát khao chinh phục không ngừng", Hà Thanh Việt cho hay.

Nhà thiết kể nối tiếng chia sẻ thêm: "Thành công của H'Hen tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và sau đó là Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới không chỉ mang lại niềm tự hào cho Việt Nam mà còn khẳng định giá trị của lòng kiên trì và khát vọng vượt lên số phận.

Với tinh thần này, H'Hen Niê trở thành hình mẫu truyền cảm hứng, khuyến khích mọi người dám mơ ước và nỗ lực vươn lên khỏi những rào cản trong cuộc sống và khám phá giới hạn của bản thân".

Theo Hà Thanh Việt, show diễn lần này của anh sẽ có tổng cộng 80 thiết kế, kết hợp giữa phong cách nghệ thuật và thời trang ứng dụng. Thử thách của anh là phải xử lý và kết hợp hài hòa giữa nhiều chất liệu khác nhau từ linen, cotton, satin, vải bố, kim sa cho đến chất liệu kim loại hay cây, vỏ cây…

Hà Thanh Việt là một trong những nhà thiết kế trẻ tài năng của làng mốt Việt Nam. Sau nhiều năm làm nghề, anh phát triển thương hiệu riêng và nhanh chóng đạt được nhiều thành công khi luôn hướng đến hình ảnh phụ nữ thanh lịch, cổ điển, sang trọng.