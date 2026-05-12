Hezbollah khiến Iron Dome của Israel nổ tung

Khoảnh khắc drone lao vào hệ thống Iron Dome được Hezbollah công bố.

Kẻ đi săn thành con mồi

Theo Jpost, vụ tấn công của Hezbollah tại biên giới Israel - Lebanon diễn ra cuối tuần qua và hình ảnh được lực lượng Hezbollah công bố hôm 10/5.

Hình ảnh được công bố cho thấy, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) tiếp cận trận địa phòng không Israel trên điểm cao, trong đó hai bệ phóng thuộc tổ hợp Iron Dome được bảo vệ bởi các tấm bê tông lớn.

Drone lao vào bệ phóng bên phải, hình ảnh bị cắt vào thời điểm va chạm nhưng theo Hezbollah, Iron Dome đã phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Sau đó một ngày, Hezbollah tiếp tục triển khai drone FPV nhằm vào trận địa Iron Dome, dường như để tập kích bệ phóng còn lại. Vào thời điểm đó, khoảng 10 binh sĩ Israel đang tập trung để thay thế khí tài trúng đòn.

Kíp điều khiển quyết định lái drone FPV nhằm vào các quân nhân đang đứng tại nơi trống trải. Chưa rõ thương vong và thiệt hại cụ thể trong đòn tập kích thứ 2 của Hezbollah.

Quân đội Israel (IDF) không bình luận về video của Hezbollah hay công bố thông tin về cuộc tập kích. Nhưng tờ Jpost dẫn lời các nguồn tin trong IDF thừa nhận "không thể phủ nhận tính xác thực của video và hình ảnh được công bố đã tự nói lên tất cả".

Để tăng cường khả năng sống sót cho Iron Dome và loạt vũ khí khác, lực lượng IDF đang chuyển hàng nghìn mét lưới đánh cá qua biên giới để cung cấp cho các đơn vị đồn trú ở miền Nam Lebanon, nhằm ngăn chặn drone tự sát.

Báo Israel nhận định động thái cho thấy thách thức ngày càng lớn mà drone giá rẻ gây ra, kể cả là đối với "một trong những hệ thống phòng không nổi tiếng nhất thế giới".

Một tổ hợp Iron Dome hoàn chỉnh gồm 3-4 bệ phóng, mỗi bệ được trang bị 20 tên lửa đánh chặn Tamir, cùng với đó là radar cảnh giới và dẫn bắn, hệ thống điều khiển và quản lý tác chiến.

Hiệu quả gần tuyệt đối

Ngay trước khi Hezbollah công bố hình ảnh drone tập kích Iron Dome, Yuval Steinitz, Chủ tịch tập đoàn quốc phòng nhà nước Rafael (nhà sản xuất hệ thống Iron Dome), tuyên bố hệ thống đánh chặn này đạt hiệu quả tới 99% trong việc ngăn chặn các loại tên lửa, rocket, drone của nhóm vũ trang Hamas và Hezbollah.

"Hệ thống Iron Dome đã đánh chặn hầu hết các mục tiêu với tỷ lệ thành công dù chưa đạt 100% nhưng đã tiệm cận mức đó. Tỷ lệ rơi vào khoảng 98% và thậm chí là 99%, chưa hoàn hảo nhưng gần như tuyệt đối", ông Yuval Steinitz, nói.

Cũng theo ông Steinitz, kể từ khi cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 dẫn tới xung đột đa mặt trận, Hamas và Hezbollah đã phóng khoảng 40.000 quả đạn vào lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, Iran đã phóng khoảng 1.500 tên lửa đạn đạo vào Israel trong các đợt giao tranh kể từ năm 2024, và "chỉ có vài chục quả" lọt lưới phòng không.

Dù Iron Dome đã chứng tỏ hiệu quả trong việc đánh chặn các mục tiêu như rocket, đạn cối, song hệ thống này dường như dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa tầm thấp như drone mà Hezbollah ngày càng sử dụng nhiều hơn, theo hai chuyên gia Charbel Mallo và Oren Liebermann.

Đầu tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã khởi động "dự án đặc biệt" để đối phó với mối đe dọa từ drone. Ông thừa nhận "sẽ mất thời gian, nhưng chúng tôi đang nỗ lực thực hiện".