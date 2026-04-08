Nguồn tin tại Lebanon cho biết, các cuộc phục kích được dàn dựng tại những vị trí mà dự kiến lực lượng Israel khi tiến về phía Nam sông Litani sẽ không thể vượt qua được.

Những đơn vị riêng lẻ của Hezbollah được bố trí phía sau chiến tuyến của Israel và có khả năng tiến hành những cuộc tấn công bọc sườn hoặc từ phía sau, kể cả nhằm vào các đơn vị cơ giới.

Một cuộc phục kích điển hình do Hezbollah thực hiện diễn ra như sau: Đơn vị tiên phong của Israel bị phục kích bởi một máy bay không người lái FPV, có thể nhắm vào bộ binh hoặc xe bọc thép.

Máy bay không người lái thường đóng vai trò như một "thợ săn" khi bay lơ lửng gần tuyến đường cụ thể và tấn công khi camera phát hiện kẻ địch đến gần. Chiến thuật này gần đây đã trở nên nổi tiếng trên khắp chiến trường.

Sau khi máy bay không người lái tung đòn đầu tiên, có thể xảy ra tiếp một cuộc tấn công bằng súng phóng lựu RPG hoặc tên lửa chống tăng. Kết quả là toàn bộ đơn vị của IDF bị tổn thất, hoặc ít nhất là một phần.

Bộ chỉ huy IDF hiện buộc phải điều động Đơn vị 669 "Flying Cats" để sơ tán những người bị thương. Trong khi đó, Hezbollah đang săn lùng các trực thăng của Israel bằng tên lửa phòng không vác vai cùng với súng phóng lựu.

Hezbollah còn tấn công miền Bắc Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái trong vài ngày qua, đẩy hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Israel đến giới hạn.

Hezbollah với vũ khí Iran cung cấp đang gây ra nhiều khó khăn cho Quân đội Israel.

Cần lưu ý, cáo phó của những binh sĩ thiệt mạng trong các đơn vị IDF khác nhau liên tục xuất hiện trong thời gian qua cho thấy các chiến binh Hezbollah đã cải thiện đáng kể hiệu quả chiến đấu và hoàn thiện chiến thuật chống lại Lực lượng phòng vệ Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây lại phải thông báo về cái chết của một binh sĩ IDF khác tại Lebanon.

"Vợ chồng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Trung sĩ Moshe Yitzhak HaCohen Katz. Cầu mong linh hồn anh được an nghỉ, người đã hy sinh trong chiến đấu tại Lebanon. Moshe nhập cư vào Israel từ Hoa Kỳ, phục vụ trong lữ đoàn nhảy dù và đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ quê hương", ông Netanyahu nói.

Trong khi đó, các nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định Hezbollah đã chuyển từ hình thức phòng thủ sang tiến hành một cuộc chiến phức tạp dựa trên thế chủ động.

Israel dựa vào chiến thuật phòng thủ linh hoạt và chiến tranh cơ động, tận dụng kiến thức sâu rộng về địa hình nhưng ưu thế của họ đang bị mất khi Hezbollah tiến hành thành công các hoạt động dụ đối phương vào bẫy.

Những cuộc đụng độ tầm gần trong các làng mạc và việc sử dụng máy bay không người lái để hỗ trợ cận chiến đã làm thay đổi môi trường tác chiến bằng cách vô hiệu hóa ưu thế hỏa lực của đối phương.

Điều đáng chú ý là kể từ khi chiến dịch trên bộ của IDF bắt đầu ở miền Nam Lebanon, đã có một số báo cáo về các vụ phục kích liên quan đến các đơn vị Quân đội Israel gây tổn thất nặng nề.

Ví dụ chỉ riêng ngày 26/3, lực lượng đặc nhiệm Hezbollah tuyên bố đã phá hủy tới 21 xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava.