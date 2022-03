Hết tiền, Chelsea phải mặc lại áo cũ dù bị nhà tài trợ ‘tuýt còi’

Như đã biết, các nhà tài trợ lớn đã rời bỏ Chelsea . Trong đó hãng viễn thông Three đã thông báo chấm dứt hợp tác từ cách đây gần 1 tuần. Họ yêu cầu Chelsea gỡ bỏ biển quảng cáo trên sân Stamford Bridge và logo số 3 ở mặt trước áo đấu. Tất cả hình ảnh của công ty viễn thông này cũng sẽ không được hiển thị ở đại bản doanh của The Blues nữa.

Nhưng trong các trận gần đây, Chelsea đã không làm điều này. Chính xác hơn là họ muốn nhưng không thể làm. Lý do bởi hết tiền nên đội bóng này không thể in áo đấu mới. Như trong trận gặp Newcastle, Chelsea đã phải dùng lại áo của các trận trước và mới nhất trước Lille vào rạng sáng qua, CLB này cũng phải dùng lại áo sân khách của mình với số 3 vẫn hiện ở mặt trước trang phục.

Điều đó có nghĩa Chelsea đang quảng cáo miễn phí cho Three trên áo đấu của mình. Nhưng dù vậy, công ty Three không đánh giá cao điều này. Người phát ngôn của Three công khai: "Các cuộc thảo luận với Chelsea về vấn đề gỡ bỏ quảng cáo của công ty khỏi mặt trước áo đấu vẫn còn gặp vướng mắc, do vấn đề ở khâu cung cấp.

Chúng tôi đã thúc giục Chelsea giải quyết điều này càng sớm càng tốt. Đó là mấu chốt. Chelsea cũng có thể chọn một miếng dán để che đi mặt trước áo đấu, đó là cách làm rẻ nhất”.

Câu cuối cùng trong thông điệp của Three cho thấy Chelsea đang cạn kiệt thế nào. CLB này bị cấm gia hạn hợp đồng với cầu thủ, hạn chế chi tiêu cho các trận sân khách, cấm bán hàng lưu niệm và thậm chí in áo đấu để bán.

Họ “rách” đến nỗi không thể đi máy bay đến dự các trận sân khách và mới đây là không còn tiền để in áo đấu mới. Có thể thấy, tình trạng của CLB này là cùng cực.

Vì vậy, hẳn thầy trò HLV Thomas Tuchel cũng như NHM Chelsea đang nóng lòng chờ CLB đổi chủ. Nhưng vấn đề là các đối tác mua Chelsea không còn trả giá 3 tỷ bảng như trước nữa. Lúc này, họ chỉ xoay quanh cái mốc 2 tỷ.