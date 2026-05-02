Hết thời phá giá: Xe điện Trung Quốc kích hoạt "vũ khí AI" mới để sinh tồn trong cuộc đua khốc liệt

Hãng tin CNBC cho hay thị trường xe điện (EV) lớn nhất thế giới đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử. Sau nhiều năm "vắt kiệt" lợi nhuận để chạy đua về giá và dung lượng pin, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện đang chuyển hướng sang một cuộc đua vũ trang mới khốc liệt không kém: Trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ việc tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn như Doubao của ByteDance cho đến các hệ thống hỗ trợ lái thông minh, AI đang trở thành "lá bài" sinh tồn trong bối cảnh thị trường bão hòa.

Từ cuộc chiến giá cả đến cuộc đua tính năng

Suốt thời gian qua, các hãng xe điện tại Trung Quốc đã bị cuốn vào một vòng xoáy giảm giá không hồi kết nhằm chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, khi dư địa giảm giá dần cạn kiệt và người tiêu dùng bắt đầu có tâm lý chờ đợi mức giá thấp hơn nữa, các nhà sản xuất buộc phải tìm kiếm giá trị khác biệt.

Ông Stephen Dyer, Giám đốc điều hành tại AlixPartners khu vực châu Á, nhận định rằng cuộc chiến giá cả giờ đây đã chuyển hóa thành cuộc chiến tính năng xung quanh công nghệ buồng lái (cockpit technology).

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng việc đi được bao nhiêu km sau một lần sạc, các hãng xe hiện nay đang "dát" lên những chiếc ô tô của mình hàng loạt tính năng AI cao cấp. Điều này phản ánh nhu cầu thực tế của người dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Z và những người yêu công nghệ, vốn luôn đòi hỏi một chiếc xe phải có khả năng kết nối mạnh mẽ như một chiếc điện thoại thông minh.

Điểm đáng chú ý nhất tại triển lãm ô tô Bắc Kinh vừa qua chính là sự hiện diện dày đặc của các mô hình AI từ những tập đoàn công nghệ lớn. Volcano Engine, nền tảng đám mây của ByteDance, đã chính thức công bố mô hình AI Doubao hiện đã có mặt trên hơn 50 thương hiệu xe hơi với 145 mẫu xe khác nhau.

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Chozan, Doubao của ByteDance hiện là chatbot AI được sử dụng rộng rãi nhất tại Trung Quốc, với hơn 155 triệu người dùng hoạt động hàng tuần tính đến đầu năm nay.

Với tổng cộng hơn 7 triệu phương tiện đang lăn bánh tích hợp Doubao, ByteDance đang cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình trong việc lấn sân sang lĩnh vực automotive.

Không chỉ các thương hiệu nội địa, các "ông lớn" phương Tây cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi nếu muốn tồn tại ở thị trường Trung Quốc. Những mẫu xe danh tiếng như Mercedes-Benz GLC thuần điện, SAIC Audi E7X hay SAIC Volkswagen ID ERA 9X đều đã bắt đầu tích hợp AI Doubao.

Ông Fermín Soneira, CEO dự án hợp tác giữa Audi và SAIC, cho biết khả năng cập nhật tính năng qua mạng (OTA) cho phép các hãng xe triển khai công nghệ mới nhanh chóng hơn bao giờ hết để đáp ứng tốc độ thay đổi của thị trường.

Bên cạnh ByteDance, Alibaba cũng đã tham chiến khi đưa mô hình Qwen của mình vào các dòng xe của BYD và liên doanh Volkswagen. Hệ thống này cho phép tài xế thực hiện những tác vụ phức tạp chỉ bằng giọng nói như đặt đồ ăn, đặt phòng khách sạn, mua vé tham quan hay theo dõi đơn hàng.

Chạy trên hệ thống chip chuyên dụng của Nvidia, AI của Alibaba thậm chí có thể hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện kết nối mạng hạn chế.

Khi công nghệ đạt ngưỡng

Tuy nhiên, Tu Le, Giám đốc điều hành tại Sino Auto Insights, đưa ra một góc nhìn thận trọng hơn. Ông cho rằng về lâu dài, AI nên vận hành ngầm để hỗ trợ trải nghiệm người dùng thay vì chỉ là một tính năng dùng để quảng cáo. Thách thức lớn nhất hiện nay là khi công nghệ AI được phổ biến quá nhanh, các hãng xe sẽ rất khó để tạo ra sự khác biệt bền vững.

Đồng quan điểm, Giám đốc Stephen Dyer của AlixPartners cho hay thách thức nằm ở chỗ phần lớn các công nghệ này sẽ sớm trở nên tương đồng, khiến các công ty khó có thể trở nên nổi bật.

Trong số 20 mẫu xe điện bán chạy nhất tại Trung Quốc, những mẫu có giá từ 100.000 Nhân dân tệ (tương đương 14.645 USD) trở lên đều cung cấp các chức năng hỗ trợ lái và giải trí trong xe tương tự nhau.

Với "công nghệ, họ sẽ phải đua và tiếp tục đua, bởi vì nó lan tỏa nhanh đến mức bạn sẽ không bao giờ có thể duy trì một công nghệ khác biệt trong thời gian dài”, giám đốc Dyer cho biết.

Thay vào đó, ông kỳ vọng các công ty Trung Quốc sẽ bắt đầu cạnh tranh nhiều hơn về "trải nghiệm bên ngoài chiếc xe", tương tự như cách các thương hiệu xa xỉ cung cấp những trải nghiệm lối sống độc quyền.

Để thoát khỏi cái bẫy "tương đồng hóa" công nghệ, một số hãng xe bắt đầu tìm cách cạnh tranh thông qua trải nghiệm ngoài xe. Nio là một ví dụ điển hình khi đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống "clubhouse" độc quyền và các dịch vụ đặc quyền cho khách hàng, bên cạnh việc sử dụng vật liệu nội thất cao cấp.

Mặc dù phải đối mặt với áp lực chi phí khổng lồ, chiến lược này dường như đang mang lại quả ngọt khi dòng ES8 của Nio đạt mốc 100.000 xe chỉ trong 215 ngày, một kỷ lục trong phân khúc xe hạng sang trên 400.000 Nhân dân tệ.

Cuối cùng, dù cuộc chiến tại Trung Quốc có khốc liệt đến đâu, người hưởng lợi nhất vẫn là người tiêu dùng toàn cầu. Những tính năng mà chúng ta coi là tiêu chuẩn trên các dòng xe phổ thông tại Trung Quốc hôm nay sẽ sớm trở thành yêu cầu bắt buộc tại thị trường phương Tây trong tương lai gần.

Rõ ràng cuộc đua vũ trang AI này không chỉ định hình lại ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc mà đang thực sự thiết lập lại tiêu chuẩn cho xe hơi trên toàn thế giới.

*Nguồn: CNBC, SCMP