Hết thời 'bia kèm lạc', Suzuki Jimny giảm giá mạnh để xả hàng

Năm 2025 chỉ còn khoảng 2 tháng là sẽ khép lại nhưng vẫn có một số hãng đang tồn kho xe sản xuất từ năm 2024 (VIN 2024), trong đó bao gồm Suzuki với mẫu SUV cỡ nhỏ Jimny.

Để tránh tình trạng lưu kho xe, hãng này đã tăng mức khuyến mãi với dòng Jimny. Cụ thể, mẫu SUV cỡ nhỏ này đang được áp dụng mức ưu đãi 100% lệ phí trước kèm quà tặng với tổng giá trị khoảng 95 triệu đồng.

Một số đại lý còn có khuyến mãi kèm thêm để nâng mức giảm lên thành 100 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế của Jimny ở thời điểm hiện tại có thể được đưa từ 789 triệu xuống còn khoảng 689 triệu đồng.

Đây là mức giảm cao nhất của Suzuki Jimny kể từ khi mở bán hồi tháng 4/2024. Ở thời điểm mới ra mắt khi còn khan hàng, mẫu SUV cỡ nhỏ này thậm chí còn được bán với tình trạng "bia kèm lạc" với khoản chênh 50-70 triệu đồng.

Suzuki Jimny bán tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thuộc phiên bản 3 cửa, 4 chỗ. Mẫu SUV này có kích thước nhỏ gọn, với chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.645 x 1.645 x 1.720 mm, cùng trục cơ sở 2.250 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Kích thước tổng thể của Jimny chỉ tương đương nhóm xe hạng A.

Mẫu xe này được định vị là SUV off-road cỡ nhỏ, được trang bị khung gầm rời và hệ dẫn động 2 cầu 4WD. Xe dùng động cơ 1.5L, hộp số tự động 4 cấp, công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm.

Với thiết kế và cấu hình hướng tới việc vận hành off-road, cùng nguồn gốc nhập Nhật và giá niêm yết ngang một mẫu xe hạng C, Suzuki Jimny không phải sản phẩm dành cho số đông. Mẫu SUV cỡ nhỏ này được xếp vào nhóm "xe chơi", chủ yếu hướng đến nhóm người dùng thích sở hữu một chiếc xe "độc, lạ", có giá trị sưu tầm.

Do đó, số lượng bán ra của Suzuki Jimny tại Việt Nam cũng khá hạn chế. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính hết năm 2024, Suzuki Jimny ghi nhận doanh số lũy kế chỉ 437 xe. Bước sang năm 2025, mẫu SUV này mới bán được 196 chiếc trong 9 tháng đầu năm.