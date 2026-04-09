Hết mình với TikTok, hai cô gái "diễn xiếc" trong ô tô bất chấp nguy hiểm, netizen thở dài ngao ngán

Hoàng Dương |

Hai mỹ nhân thả tay lái, không thắt dây an toàn quay TikTok trong ô tô: Coi thường tính mạng vì vài lượt view.

TikTok là "sàn diễn" lớn, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể trở nên nổi tiếng, tại đó, sự sáng tạo để nhiều người biết đến đôi khi lại là những hành động bất chấp tất cả, kể cả luật pháp và tính mạng.

Theo đó, chỉ để đổi lấy vài giây clip ngắn ngủi, hai cô gái trẻ thản nhiên thả tay lái, không thắt dây an toàn để nhảy múa quay TikTok khi xe đang di chuyển. Một hành động tưởng chừng là "ngầu" nhưng lại khiến người xem chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cận cảnh màn "diễn xiếc" trên ghế lái

Dựa trên những hình ảnh được cắt từ clip, người xem không khỏi rùng mình trước sự vô tư đến mức đáng sợ của hai nhân vật chính.

Trong khi chiếc xe đang lăn bánh trên đường, cô gái ở vị trí ghế lái thay vì tập trung quan sát và điều khiển vô lăng thì lại thản nhiên buông cả hai tay. Mục đích duy nhất của hành động này là để thực hiện các động tác vũ đạo theo điệu nhạc TikTok.

Như thấy trong ảnh, cả hai cô gái đều tỏ ra hào hứng, cười đùa vui vẻ mà quên mất rằng mình đang điều khiển xe di chuyển. Không chỉ thả tay lái, cả người lái lẫn người ngồi cạnh đều không thắt dây an toàn. Đây là một vi phạm luật giao thông cơ bản nhưng lại chứa đựng rủi ro cực lớn. Việc "sống ảo" vốn không xấu nhưng khi sự sống ảo đặt lên trên sự an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông, nó trở thành một hành vi đáng bị lên án gay gắt.

Khi cái giá của "lượt view" là tính mạng chính mình

Có lẽ nhiều người trẻ như hai cô gái trong ảnh vẫn còn khá chủ quan, cho rằng "xe đang chạy chậm" hoặc "đường vắng" nên không sao. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ khoa học và an toàn giao thông, đây là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Chỉ cần một tình huống phanh gấp hoặc va chạm nhỏ, cơ thể họ sẽ bị hất văng về phía trước theo quán tính, dẫn đến những chấn thương không đáng có. Trong trường hợp này, họ đang tự tước đi cơ hội sống sót của mình nếu chẳng may có sự cố.

Hình ảnh và clip được lan truyền, làn sóng phẫn nộ đã bùng phát trên khắp các diễn đàn. Sự ngao ngán của cộng đồng mạng không chỉ dành cho hành động vi phạm luật giao thông mà còn cho tư duy "sống ảo bất chấp" của một bộ phận người trẻ hiện nay. Họ sẵn sàng đặt cược mọi thứ vào những giá trị ảo trên màn hình điện thoại.

Không dừng lại ở việc bị cư dân mạng chỉ trích, những hành động như thế này hoàn toàn có thể bị xử lý theo pháp luật. Hy vọng rằng câu chuyện về hai cô gái này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang có ý định "hết mình" với mạng xã hội mà quên mất thực tại.

Cụ bà bị nam thanh niên hành hung ở quán ăn khuya: Một gia đình đến thăm hỏi, xin được bỏ qua
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

