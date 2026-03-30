Hết đổi tên Hormuz thành 'eo biển Trump', ông Trump lại muốn 'lấy dầu của Iran'

Hữu Bách |

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể “lấy dầu của Iran”. thậm chí kiểm soát đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất của Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày Chủ nhật (29/3), ông Trump cho biết lựa chọn mà ông ưu tiên là “lấy dầu của Iran”, đồng thời so sánh với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela hồi đầu năm nay, nơi Washington được cho là đã giành quyền kiểm soát đáng kể đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ sau khi lãnh đạo Nicolas Maduro bị bắt giữ.

“Điều tôi thích nhất là lấy dầu ở Iran, nhưng có một số người ngốc ở Mỹ hỏi rằng tại sao lại làm vậy?” ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Mỹ cũng để ngỏ khả năng Washington sẽ kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran nằm ngoài khơi Vịnh Ba Tư. “Có thể chúng tôi sẽ chiếm Kharg Island, cũng có thể không.” ông Trump nói thêm, đồng thời thừa nhận rằng nếu thực hiện phương án này, Mỹ có thể phải duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực trong một thời gian.

Đảo Kharg được coi là điểm trung chuyển dầu mỏ chiến lược nhất của Iran, nơi xử lý phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo nguồn tin của Reuters, chính quyền ông Trump đã thảo luận về khả năng triển khai lực lượng mặt đất tới đảo Kharg. Tuy nhiên, một số quan chức cảnh báo rằng đây sẽ là một chiến dịch “rất rủi ro”, bởi Iran có khả năng tấn công khu vực này bằng tên lửa và máy bay không người lái.

TIN LIÊN QUAN

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại xung đột lan rộng tại Trung Đông, khu vực chiếm phần lớn nguồn cung dầu toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, dầu Brent – chuẩn quốc tế – tăng khoảng 2,92% lên 115,86 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 3,20% lên 102,80 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị đang trở thành yếu tố chi phối chính đối với thị trường năng lượng. Nếu xung đột tiếp tục leo thang hoặc ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển dầu quan trọng như eo biển Hormuz, giá dầu có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo Washington Post, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho khả năng nhiều tuần giao tranh trên bộ tại Iran. Mỹ đã bắt đầu tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực. Khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ đã tới Trung Đông vào ngày 27/3, trong khi hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 cũng được lệnh hỗ trợ chiến dịch quân sự.

Bất chấp những lời đe dọa kiểm soát dầu mỏ Iran, Tổng thống Trump vẫn nhấn mạnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua các “đặc phái viên” Pakistan đang tiến triển tốt. Ông Trump đã đặt ra thời hạn ngày 6/4 để Iran chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công của Mỹ vào hạ tầng năng lượng của nước này.

Các nhà phân tích cho rằng những tuần tới sẽ mang tính quyết định đối với cả cục diện quân sự lẫn kinh tế toàn cầu. Nếu Mỹ thực sự tìm cách kiểm soát Kharg Island hoặc xung đột ảnh hưởng tới các tuyến vận chuyển dầu ở Trung Đông, thị trường có thể phải đối mặt với một cú sốc nguồn cung năng lượng lớn.

Khi đó, giá dầu, chi phí vận tải và áp lực lạm phát trên toàn cầu có nguy cơ tăng mạnh, tác động trực tiếp đến nhiều nền kinh tế.

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

01:08
Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

00:59
Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

01:25
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

00:55
Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

01:27
Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

00:47
Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

