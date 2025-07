Hết cựu thủ tướng Canada, Katy Perry lại có dấu hiệu đáng ngờ với tình cũ của Taylor Swift?

TMZ đưa tin Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã dành khoảng hơn 1 giờ bên nhau vào ngày 28/7 tại Montréal, Québec (Canada). Cặp đôi được bắt gặp đi dạo ở công viên Mount Royal cùng đội an ninh hộ tống, Katy còn dẫn theo chú chó cưng. Sau đó, cả 2 thay trang phục để dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng Le Violon. Trong đoạn video được lan truyền, cả 2 ngồi đối diện, trò chuyện vui vẻ, Katy thì liên tục mỉm cười.

Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada - Justin Trudeau - bị bắt gặp đi dạo phố với nhau

Dù đại diện của cả 2 người từ chối bình luận, 1 vị đầu bếp xác nhận đây chỉ là buổi gặp gỡ giữa hai người bạn, không có yếu tố tình cảm. Tuy vậy, truyền thông Mỹ cho rằng cặp đôi độc thân xứng đôi về ngoại hình hoàn toàn có thể “có gì đó”. Nhiều khán giả cũng nhận thấy ánh mắt Katy nhìn Justin đầy tình ý, còn Justin thì không giấu được vẻ rạng rỡ. Kết thúc buổi hẹn, Justin tiễn Katy đến khách sạn rồi ra về.

Cả 2 đã có giây phút riêng tư, ấm áp khi dùng bữa tối với nhau

Katy đang thực hiện chuyến lưu diễn The Lifetimes Tour ở chặng dừng chân Canada, cho nên còn quá sớm để kết luận liệu cả 2 đang thực sự hẹn hò hay đơn giản là 2 người quen có dịp gặp gỡ và hàn huyên tâm sự. Đáng chú ý, một tài khoản do fan của John Mayer lập nên đã tiết lộ 1 động thái đáng ngờ từ Katy.

Katy đang trong chuyến lưu diễn và Canada là điểm dừng chân mới nhất

Người này cho biết, đoạn video nam ca sĩ trình diễn ca khúc Shouldn’t Matter But It Does, lại được chính Katy thêm vào danh sách yêu thích trên TikTok cá nhân của mình. Điều kỳ lạ là cô nàng tìm đến 1 đoạn video được đăng tải từ 2021, bày tỏ cảm xúc với nó và không ai hết, ca sĩ lại chính là tình cũ 1 thời - John.

Katy bị phát hiện thêm video về John Mayer vào mục yêu thích trên TikTok

Hơn thế nữa, Shouldn’t Matter But It Does nằm trong album Sob Rock (2021), là một bản ballad nhẹ nhàng mang đầy tâm sự, thể hiện sự nuối tiếc và day dứt sau một mối quan hệ đổ vỡ. John kể lại cảm giác mâu thuẫn nội tâm sau chia tay, rằng những điều đã qua lẽ ra không nên khiến mình buồn, nhưng chúng vẫn khiến anh tổn thương sâu sắc. Anh nhớ lại những điều nhỏ nhặt trong mối quan hệ như việc đối phương không gọi lại, không cố gắng cứu vãn, và nhận ra mình vẫn vướng mắc trong quá khứ, dù bản thân muốn buông bỏ.

Giai điệu chậm rãi, mộc mạc, với tiếng guitar đặc trưng của John, giúp khắc họa không khí lặng lẽ, hoài niệm, rất phù hợp với tâm trạng của bài hát. Phong cách soft rock và country-pop cổ điển khiến người nghe phải suy tư, trầm ngâm và có khi nhìn thấy bản thân mình trong đó.

John kể lại cảm giác mâu thuẫn nội tâm sau chia tay, rằng những điều đã qua lẽ ra không nên khiến mình buồn, nhưng chúng vẫn khiến anh tổn thương sâu sắc

Có lẽ, Katy không hề biết, mọi lượt tương tác của cô đều sẽ để lại những dấu tích trên MXH. Hành động này dấy lên nghi vấn liệu Katy và John đang có dấu hiệu “nối lại tình xưa” hay không? Cũng có nhiều người cho rằng, giọng ca Dark Horse đang thu thập tư liệu để chuẩn bị cho album phòng thu thứ 7 sắp tới.

John Mayer là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ guitar người Mỹ, từng giành 7 giải Grammy trong sự nghiệp. Dù tài năng và điển trai, anh nhiều lần bị gọi là “trai hư” vì lối sống tình cảm phóng túng và những phát ngôn gây tranh cãi về phụ nữ. Thậm chí, john dường như không ngại tai tiếng khi thường xuyên tự trêu chọc chính mình. Trong một buổi livestream, nam ca sĩ sinh năm 1977 từng gây sốc khi tiết lộ rằng anh đã trải qua khoảng 500 mối quan hệ yêu đương, hẹn hò. John cũng nổi tiếng với danh sách người yêu cũ toàn sao hạng A, bao gồm cả Katy và Taylor Swift.

John từng có hàng trăm mối tình, 1 trong số đó là Taylor Swift

Katy có lẽ là một trong số ít người phụ nữ khiến "tay chơi" John phải tiếc nuối khi đánh mất. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 và nhanh chóng được truyền thông ca ngợi là "trời sinh một cặp". Tuy nhiên, chuyện tình đẹp khép lại vào đầu năm 2016, khi Katy dọn về sống chung với Orlando Bloom.

Khi được hỏi liệu ca khúc Still Feel Like Your Man có lấy cảm hứng từ Katy hay không, Mayer chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tôi còn có thể nghĩ đến ai khác được nữa?". Anh thừa nhận cô là mối tình sâu đậm nhất trong nhiều năm qua và cũng là mối quan hệ nghiêm túc duy nhất của mình trong suốt 5 - 6 năm. Về phía Katy, cô từng không ngần ngại chia sẻ trên chương trình của Ellen DeGeneres rằng John là “người bạn trai tuyệt vời nhất” cô từng yêu.