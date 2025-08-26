Hết cảnh vác bao tải tiền mặt đi mua vàng: Giao dịch từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 26/8/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã có quy định mới quan trọng về thanh toán mua bán vàng.

Theo đó, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP bổ sung khoản 10 Điều 4 của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về thanh toán mua, bán vàng: "Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài."

Việc bổ sung quy định nêu trên để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này cũng nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 5a Điều 6 về trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Theo đó, khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại quy định tại Điều 11a Nghị định này phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật; lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Việc bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử; lưu trữ dữ liệu để đảm bảo minh bạch, có kiểm soát trong các giao dịch mua, bán vàng nguyên liệu.

Tại Việt Nam, việc sử dụng lượng lớn tiền mặt trong giao dịch mua, bán vàng không phải là chuyện hiếm. Trước đây, vào những thời điểm giá vàng biến động mạnh, không khó để bắt gặp những khách hàng mang theo nhiều cọc tiền mặt để mua vàng. Nhưng với quy định mới, việc việc xách bao tải tiền mặt đi mua vàng sẽ dần biến mất, thay vào đó là các giao dịch thanh toán không tiền mặt minh bạch, an toàn và dễ kiểm soát hơn.

Hiện giá vàng miếng SJC trên thị trường là 126,1-127,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn là 119,5-112,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khách hàng mua từ 2 chỉ vàng trở lên đều sẽ phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán ngân hàng, không thể dùng tiền mặt.