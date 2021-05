Hết “cấm cửa” Thu Minh, Nathan Lee gây xôn xao khi mua lại loạt hit của Cao Thái Sơn

Trưa ngày 20/05, Nathan Lee bất ngờ đăng tải dòng trạng thái có nội dung: "Nhân tiện thông báo luôn. Mình đã mua độc quyền những hit của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như: Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa...

Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nhé". Chia sẻ ngay lập tức gây nhiều bàn tán bởi những ca khúc được kể trên từng gắn liền với tên tuổi của Cao Thái Sơn.

Chia sẻ mới nhất của Nathan Lee

Nhiều người cho rằng Nathan Lee đang có động thái muốn "cấm cửa" nam ca sĩ sinh năm 1985 hát hit một thời của chính mình sau khi cả hai xảy ra "khẩu chiến". Vào cuối tháng 4 vừa qua, drama "đá xéo" nhau giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngay trong ồn ào, Cao Thái Sơn đã lên tiếng bênh vực "nữ hoàng nội y" và không ngại ngần đối đầu với giọng ca 8x. Không chịu thua kém, ngay sau đó Nathan Lee liên tục livestream để "dằn mặt" Cao Thái Sơn.

Thậm chí hai bên còn đòi dọa kiện nhau vì những phát ngôn gây tranh cãi. Riêng về việc sở hữu ca khúc, gần đây Nathan Lee cũng "cấm cửa" Thu Minh hát ca khúc do anh sáng tác dù cả hai một thời thân thiết.

"Thu Minh không đủ tư cách hát ca khúc "Xinh" do Nathan Lee sáng tác nữa nha! Hát là mình kiện". Đồng thời anh cũng mua lại độc quyền ca khúc "Love you in silence" mà đàn chị từng thể hiện.

Cao Thái Sơn (bên phải - pv) và Nathan Lee.