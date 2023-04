"Hết cách" Mitsubishi Triton buộc phải giảm giá để cạnh tranh với Ford Ranger

Trong tháng 4, các đại lý Mitsubishi đang thực hiện việc giảm giá mạnh cho mẫu xe bán tải Triton để xả hàng tồn sản xuất năm 2022 (VIN 2022), chuẩn bị đón phiên bản mới cho năm 2023, với giá trị lên tới 80 triệu đồng nhưng tùy phiên bản.

Một tư vấn bán hàng tại đại lý Mitsubishi ở Vĩnh Phúc đang rao bán mẫu Triton phiên bản tiêu chuẩn 4x2 AT MIVEC với giá chỉ khoảng 585 triệu đồng, giảm 65 triệu đồng so với giá đề xuất và đương nhiên dành cho xe VIN 2022.

Mitsubishi Triton Athlete giảm giá mạnh tại đại lý.

Trong khi đó, một số đại lý tại khu vực Hà Nội giảm giá mạnh nhất dành cho bản Triton 4x2 AT Athlete với mức khoảng 80 triệu triệu đồng, giúp phiên bản này chỉ còn 700 triệu đồng. Hiện phiên bản cao cấp nhất 4x4 AT Athlete không được thông báo giảm giá tại đại lý.

Đây là chính sách riêng của các đại lý trong thời điểm sắp nhập phiên bản mới sản xuất năm 2023, nhưng số lượng xe tồn kho không quá nhiều và hầu hết đều chỉ được các tư vấn bán hàng thông báo còn lại 1, 2 chiếc tại đại lý; do đó, đợt giảm giá này dự kiến sẽ kết thúc sớm.

Theo công bố từ Mitsubishi Motors Việt Nam, bán tải Triton đang được áp dụng ưu đãi trong tháng 4 với mức giảm 50% lệ phí trước bạ cho cả 3 phiên bản, tương đương giá trị 19 - 28 triệu đồng; phiên bản thấp nhất hiện được tăng thêm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng.

Khoang nội thất của Mitsubishi Triton Athlete.

Hiện tại, Mitsubishi Triton đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: 4x2 AT MIVEC có giá 650 triệu đồng, 4x2 AT Athlete có giá 780 triệu đồng và 4x4 AT Athlete có giá 905 triệu đồng.

Mẫu xe bán tải của Mitsubishi chỉ kém duy nhất Ford Ranger trong phân khúc tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Triton ghi nhận doanh số 355 chiếc trong tháng 3 vừa qua và đạt 584 chiếc tính từ đầu năm đến nay; nhưng con số này vẫn quá nhỏ so với 1.480 và 3.656 chiếc của đối thủ.

Theo Thế Giới Phương Tiện