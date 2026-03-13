Sở hữu nhan sắc cuốn hút cùng sự nghiệp Content Creator/KOC đang trên đà thăng tiến, cô nàng Võ Thùy Linh liên tục trở thành tâm điểm của những tin đồn. Từ việc bị nghi ngờ can thiệp thẩm mỹ vòng 1 cho đến những lời xì xào "đi đêm" để thăng tiến, cô nàng đã chính thức lên tiếng bằng một bài viết đanh thép, khẳng định giá trị bản thân và nguyên tắc sống "không tiền bẩn".

Trong giới sáng tạo nội dung mảng Làm đẹp, Thời trang và Thể thao, Võ Thùy Linh không còn là cái tên xa lạ. Với phong cách năng động và ngoại hình sáng, cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi. Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là những "mặt tối". Sau thời gian dài chọn cách im lặng để tập trung làm việc, mới đây, nàng hot girl này đã công khai đáp trả những lời vu khống về đời tư và con đường sự nghiệp của mình.

Nỗi oan "dao kéo"

Với hình thể cân đối và đặc biệt là vòng 1 đầy đặn, đây là lý do khiến cô thường xuyên rơi vào những hoài nghi "nâng cấp v1", "độ v1"... Gái xinh cũng không ít lần khẳng định bản thân chưa đụng chạm dao kéo, cô chỉ áp dụng những chiêu "hack" số đo tự nhiên mà thôi.

Thị phi "đi đêm"

Khi những ồn ào về ngoại hình chưa kịp lắng xuống, cô nàng lại tiếp tục dính phải tin đồn chấn động hơn: "Đi đêm" với sếp và làm "Sugar Baby" để tiền đồ rộng mở. Sự việc bắt nguồn từ những lời xì xào vô căn cứ trên mạng xã hội, cho rằng sự thăng tiến nhanh chóng của cô là nhờ vào những mối quan hệ "mờ ám". Đối mặt với những điều này, Thùy Linh chia sẻ thẳng thắn: "Thường mình tập trung làm việc thôi vì mình ngại ồn ào. Nhưng mình nghĩ đôi khi im lặng người ta lại nghĩ mình sợ".

Để có được sự cứng cỏi như hiện tại, Võ Thùy Linh đã phải trải qua những năm tháng rèn luyện trong môi trường đầy áp lực và không ít sự đố kỵ. Cô từng bị đồng nghiệp nói ra nói vào: "Mình biết sau lưng mình người ta nói bảo mình thế này thế kia, mình vào nhà vệ sinh khóc rất to. Do hồi đấy mình hiền" cô trải lòng.

Trên trang cá nhân, Võ Thùy Linh đã liệt kê một loạt "nguyên tắc thép" trong cuộc sống mà cô luôn tôn thờ. Bài viết của cô như đi thẳng trực diện vào những kẻ chuyên thêu dệt chuyện thị phi: "Giờ thì chủ yếu mình hoạt động trên mxh, từ bé đến giờ, nguyên tắc sống của mình rất rõ ràng, đó là ko bao giờ kiếm tiền bẩn. Lừa đảo, làm gái, sgbb, đi đêm với sếp. Chưa bao giờ mình cho phép mình đc sống vô đạo đức như thế. Mình tự tin vào năng lực kiếm tiền chân chính của mình. Và mình tin nhân quả".

Cô nàng gái xinh tự tin vào khả năng kiếm tiền bằng trí tuệ và sức lao động của mình. Cùng với đó, cô gửi lời cuối đầy thách thức đầy: "Nói khơi khơi thì rất vui mồm, nên ai có bằng chứng cứ mạnh dạn up các trang mạng. Mình cũng không phải người vô danh vì làm social lâu quá rồi".

Khi bài viết được đăng tải, Thùy Linh nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng, một cô gái vừa có nhan sắc vừa có năng lực thường rất dễ bị "gán ghép" vào những kịch bản xấu xa vì sự đố kỵ.

Vượt qua những ồn ào, việc nàng hot girl lên tiếng lần này không chỉ để bảo vệ danh dự cá nhân mà còn cảnh cáo những "anh hùng bàn phím" chuyên dùng lời nói để bôi nhọ nhân phẩm người khác. Cô khẳng định nốt lần này sẽ "tập trung cày tiếp" và không để những điều tiêu cực cản bước chân mình.