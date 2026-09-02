Hết ám đỏ, người dùng Galaxy S26 Ultra lại thấy có "chấm lạ" trên màn hình, Samsung chưa có thông báo chính thức

Sau khi Samsung tung bản cập nhật và hỗ trợ hiệu chỉnh màu để xử lý lỗi ám đỏ trên Galaxy S26 Ultra, một số người dùng cho biết màn hình của họ bắt đầu xuất hiện các chấm nhỏ bất thường.

Từ lỗi ám đỏ màn hình

Galaxy S26 Ultra từng khiến một bộ phận người dùng phàn nàn vì màn hình xuất hiện vùng ám đỏ hình chữ nhật ở khu vực giữa màn hình. Hiện tượng này dễ nhận thấy nhất khi hiển thị nền trắng, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng môi trường mạnh và người dùng đẩy độ sáng lên mức cao.

Các phản ánh bắt đầu xuất hiện vài tháng sau khi máy ra mắt vào tháng 3/2026 và tăng lên đáng kể trong tháng 7. Sau khi điều tra, Samsung cho biết đây không phải hiện tượng burn-in, hỏng phần cứng hay tình trạng tấm nền xuống cấp, mà liên quan đến lỗi trong quá trình tối ưu và hiệu chỉnh màu sắc bằng phần mềm.

Tình trạng 1 số máy S26 Ultra bị ám đỏ 1 vùng trên màn hình đã được Samsung xử lý.

Theo Samsung, việc duy trì độ sáng tối đa trong thời gian dài dưới nguồn sáng mạnh có thể khiến cân bằng màu trên một số thiết bị bị sai lệch. Hãng sau đó triển khai biện pháp khắc phục gồm hiệu chỉnh màu miễn phí tại trung tâm dịch vụ ở Hàn Quốc, không phụ thuộc thời gian bảo hành còn lại, đồng thời phát hành bản cập nhật phần mềm qua mạng.

Bản cập nhật tháng 8/2026 bắt đầu được phát hành tại Hàn Quốc từ đầu tuần này, trong đó có phần sửa lỗi hiệu chỉnh màu cùng các bản vá bảo mật thông thường. Samsung cho rằng phần lớn người dùng sẽ không cần mang máy tới trung tâm dịch vụ vì bản cập nhật có thể tự xử lý vấn đề.

Sửa ám đỏ xong lại xuất hiện chấm nhỏ?

Tuy nhiên, sau khi tiến hành hiệu chỉnh màu bằng bản cập nhật hoặc tại trung tâm dịch vụ, một số chủ sở hữu Galaxy S26 Ultra lại cho biết màn hình xuất hiện những dấu chấm nhỏ giống như các điểm bất thường trên tấm nền.

Hiện đây mới chỉ là những phản ánh riêng lẻ từ người dùng. Chưa có bằng chứng cho thấy các chấm này có liên quan trực tiếp đến quá trình hiệu chỉnh màu, cũng chưa có dấu hiệu cho thấy đây là lỗi xảy ra trên diện rộng.

Chấm màu lạ được 1 số người dùng xác nhận xuất hiện, chưa rõ nguyên nhân và cách khắc phục.

Samsung cũng chưa xác nhận mối liên hệ giữa những phản ánh mới và bản cập nhật phần mềm. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa thể kết luận việc hiệu chỉnh màu đã gây ra hiện tượng chấm nhỏ trên màn hình Galaxy S26 Ultra.

Samsung trước đó khẳng định lỗi ám đỏ là vấn đề liên quan đến hiệu chỉnh màu bằng phần mềm, không phải do phần cứng Privacy Display mới trên Galaxy S26 Ultra. Dù vậy, thiết kế tấm nền mới vẫn đang được người dùng bàn luận khi đánh giá cách màn hình này hoạt động trong các điều kiện sử dụng khác nhau.

Với những trường hợp xuất hiện chấm nhỏ, người dùng nên tiếp tục theo dõi xem chúng có biến mất sau khi khởi động lại hoặc cập nhật phần mềm hay không. Nếu các dấu chấm vẫn tồn tại hoặc xuất hiện ngày càng nhiều, việc mang máy tới trung tâm dịch vụ để kiểm tra sẽ giúp xác định nguyên nhân có nằm ở phần mềm hay cần kiểm tra sâu hơn phần màn hình.