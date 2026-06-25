HEINEKEN Việt Nam hợp tác chiến lược cùng Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

HEINEKEN Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược 5 năm tập trung vào ba lĩnh vực - phát triển ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và trao đổi kiến thức.

Kết nối nghiên cứu học thuật với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh

Khởi động cho chương trình hợp tác, HEINEKEN Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng robot hình người Unitree G1 trong môi trường sản xuất. Dự án tận dụng năng lực nghiên cứu, lập trình của nhà trường nhằm nghiên cứu phát triển ứng dụng robot trong các tác vụ như bốc xếp hàng hóa, dỡ kiện hàng từ pallet hay hỗ trợ thao tác trên dây chuyền sản xuất.

Bà Đặng Huỳnh Mai Anh, Giám đốc Kỹ thuật số và Công nghệ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam, cho biết: "Giá trị cốt lõi mà hai bên cùng theo đuổi là phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ và nguồn nhân lực công nghệ. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa môi trường học thuật và thực tiễn doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để những ý tưởng đổi mới sáng tạo được hiện thực hóa hiệu quả hơn".

Bà Đặng Huỳnh Mai Anh, Giám đốc Kỹ thuật số và Công nghệ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam.

Theo HEINEKEN Việt Nam, việc ứng dụng robot và các công nghệ tiên tiến không nhằm thay thế con người mà hướng tới hỗ trợ người lao động thực hiện những công việc nặng nhọc, lặp lại, từ đó tập trung nhiều hơn vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao như phân tích, cải tiến và sáng tạo.

Hành trình chuyển đổi số hướng tới tham vọng trở thành công ty bia kết nối tốt nhất

Hợp tác với Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh là một phần trong chiến lược dài hạn của HEINEKEN Việt Nam nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực công nghệ tại Việt Nam.

Trong hơn một thập kỷ qua, HEINEKEN đã triển khai chiến lược chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu với tham vọng trở thành công ty bia kết nối tốt nhất. Tại Việt Nam, chiến lược này được áp dụng xuyên suốt chuỗi giá trị, từ sản xuất, vận hành đến phân phối và quản trị doanh nghiệp.

HEINEKEN Việt Nam hiện tập trung vào hai trụ cột chính gồm chuyển đổi số toàn diện trong sản xuất và phân phối, song song với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ bên trong tổ chức. Đồng thời, các sáng kiến tập trung vào các nhóm hành động cốt lõi gồm số hóa lộ trình bán hàng đến người tiêu dùng; đánh giá và dự đoán bằng dữ liệu; đơn giản hóa và tự động hóa; cùng với việc củng cố cơ sở hạ tầng và môi trường công nghệ.

Chuyển đổi số là một trong những chiến lược trọng tâm của HEINEKEN Việt Nam trên hành trình trở thành công ty bia kết nối tốt nhất.

Tại hệ thống các nhà máy, mô hình "Nhà máy bia kết nối toàn diện" (Connected Brewery) đang kiến tạo một hệ sinh thái số liền mạch, gắn kết chặt chẽ giữa máy móc, hệ thống, quy trình và con người. Mô hình này được hiện thực hóa qua hai trụ cột chiến lược song hành: "Nhà máy thông minh" – tích hợp nền tảng Internet vạn vật công nghiệp (IoT), phân tích dữ liệu nâng cao cùng công nghệ robot; và "Người dùng kết nối số" – trao quyền cho nhân sự thông qua các giải pháp quản lý công việc và bảo trì thiết bị thông minh.

Robodog tự hành tại nhà HEINEKEN Việt Nam – Vũng Tàu.

Bên cạnh khâu sản xuất, HEINEKEN Việt Nam cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tới mạng lưới phân phối gần 300 nhà phân phối và hàng ngàn điểm bán trải dọc khắp đất nước. Việc ứng dụng dữ liệu và các giải pháp số giúp nâng cao khả năng dự báo nhu cầu, tối ưu tồn kho và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với các đối tác trong hệ sinh thái phân phối.

Song song việc đầu tư vào công nghệ, HEINEKEN Việt Nam xác định việc phát triển nguồn nhân lực là động lực cốt lõi để thúc đẩy và dẫn dắt hành trình hướng đến công ty bia kết nối nhất.

Đầu tư vào phát triển và ươm mầm nguồn nhân lực công nghệ.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo đóng vai trò quan trọng trong phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ sẵn sàng cho thực tiễn. Thông qua hợp tác với Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, HEINEKEN Việt Nam kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội để sinh viên, giảng viên và đội ngũ công nghệ cùng tham gia giải quyết các bài toán ứng dụng trong môi trường vận hành doanh nghiệp hiện đại.