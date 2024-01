Tại Hồ Con Rùa, một điểm hẹn quen thuộc của người dân thành phố, Heineken 0.0 đã khởi xướng hoạt động Tuần Lễ Không Cồn nhằm quảng bá hành vi Uống có trách nhiệm với thông điệp Tiệc vui êm ái, thoải mái lái xe. Hoạt động này là một phần của chiến dịch nhằm thúc đẩy tinh thần uống có trách nhiệm và an toàn giao thông.

Cuộc vui êm ái, thoải mái lái xe về nhà với Heineken 0.0

Đến với hoạt động của Heineken 0.0 tại Hồ Con Rùa, người tiêu dùng không những được thỏa sức trải nghiệm sản phẩm Heineken 0.0 mà bạn sẽ còn được kiểm chứng nồng độ cồn ngay tại chỗ sau đó. Tất cả chỉ số đều khẳng định Heineken 0.0 là sản phẩm thức uống thuộc danh mục đồ uống không cồn và từ đó người tiêu dùng có thể vui tiệc êm ái mà vẫn thoải mái lái xe về nhà sau đó.

Heineken 0.0 khuấy động Hồ Con Rùa với "bữa tiệc vui êm ái" thu hút hội chơi siêu xe nức tiếng.

Tuần Lễ Không Cồn đã thu hút hơn hàng nghìn lượt người đến và trải nghiệm với Heineken 0.0. Một số bạn trước khi đến với hoạt động vẫn còn nhiều hoài nghi về sản phẩm, song sau khi được uống và chứng thực thông qua việc đo nồng độ trực tiếp ngay sự kiện đã giúp cho họ có thêm một "bí kíp" tận hưởng tiệc vui mà vẫn an toàn mùa lễ hội. "Trong thời điểm cận Tết, tôi có nhu cầu gặp gỡ bạn bè, người thân, bên cạnh đó vì làm kinh doanh nên tôi cũng thường xuyên giao lưu với đối tác, cứ mỗi lần đi tiệc tôi phải bắt xe công nghệ để về nhà hoặc tuyệt đối không sử dụng sản phẩm có cồn. Điều này vô tình khiến cho bữa tiệc mất đi sự vui vẻ. Sau buổi trải nghiệm hôm nay, Heineken 0.0 sẽ là thức uống lý tưởng của tôi, vì vừa an toàn khi lái xe, vừa thoải mái vui tiệc cùng mọi người", anh Đỗ Thành Luân (Quận 3, TP HCM) chia sẻ.



Bên cạnh đó, Heineken 0.0 đã lan tỏa rộng rãi lối sống hiện đại, trách nhiệm cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Là Gen Z, bạn Phạm Thế Trung (Tân Bình, TP HCM) sau khi trải nghiệm Heineken 0.0 tại Hồ Con Rùa chia sẻ: "Mình đã từng thử sản phẩm Heineken 0.0 trước đây, nhưng chưa bao giờ được thổi nồng độ cồn sau khi uống. Sau lần trải nghiệm này, mình càng tin tưởng Heineken 0.0 vì mình vừa thưởng thức vừa được kiểm chứng với máy đo chính xác, đảm bảo đây là thức uống 0.0% độ cồn. Với những người trẻ như mình, Heineken 0.0 là lựa chọn hướng đến một lối sống trách nhiệm, an toàn cho cộng đồng và xã hội".

Sự kiện Tuần Lễ Không Cồn thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Sự kiện còn nhận được chú ý của Phòng Văn hóa và Thông tin - UBND Quận 3, bước ngoặt đánh dấu chính quyền địa phương thể hiện sự quan tâm ủng hộ đối với một nhãn hàng tiên phong mang tinh thần uống có trách nhiệm đến người tiêu dùng.



Hội chơi siêu xe nức tiếng tụ họp đổ bộ Tuần Lễ Không Cồn

Điểm nhấn đặc biệt hoạt động là sự tham gia của loạt người nổi tiếng có niềm đam mê với siêu xe điển hình là bộ đôi Trox & Lacci, Phương Ly, nhóm mô tô Saigon HOG,... Họ là những người nổi tiếng đại diện cho lối sống hiện đại và trách nhiệm. Tại đây, họ không chỉ chia sẻ về trải nghiệm với Heineken 0.0, mà còn về lý do họ chọn lựa chọn sản phẩm này: một phong cách sống lành mạnh, an toàn và ý thức cộng đồng. Bên cạnh đó, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Hoa hậu Liên Lục Địa 2022) cũng đã đồng hành cùng chương trình nhằm lan tỏa văn hóa Uống có trách nhiệm trong cộng đồng.

Bộ đôi Trox & Lacci thích thú với trải nghiệm của Heineken 0.0 mang lại.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Hoa hậu Liên Lục Địa 2022) đồng hành cùng chương trình.

Sau sự kiện, hàng loạt thông tin về Tuần Lễ Không Cồn cùng thông điệp Tiệc vui êm ái, thoải mái lái xe được người tiêu dùng cùng các hội nhóm với niềm đam mê dịch chuyển lan tỏa rộng rãi điển hình là nhóm Tôi là Người Sài Gòn, OtoFun, VOZ,... Bên cạnh đó, đài truyền hình quốc gia - VTV đã nhanh chóng đưa tin về sự kiện nhằm giới thiệu người tiêu dùng sử dụng Heineken 0.0 - một lựa chọn an toàn và thể hiện lối sống trách nhiệm.



Với hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, cùng sự chấp thuận từ các cơ quan chính quyền cấp địa phương, có thể thấy Heineken 0.0 không chỉ là một thức uống đồng hành cùng bạn trong mọi cuộc vui mà còn là nỗ lực lớn hơn nhằm đem tinh thần uống có trách nhiệm đến gần hơn với người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở Hồ Con Rùa, Heineken 0.0 với thông điệp "Tiệc vui êm ái, thoải mái lái xe" hứa hẹn tiếp tục đồng hành cùng mọi bữa tiệc cuối năm sắp tới, đồng thời tạo nên các Trạm Không Cồn tại các điểm dừng chân từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho người tiêu dùng thỏa sức trải nghiệm cùng nhãn hàng.

