Kênh Militarnyi ngày 19/11 đưa tin, quân đội Ukraine đã phá hủy hệ thống rải mìn từ xa tối tân của Nga - Zemledeliye - gần Horlivka, vùng Donetsk.

Một đoạn video liên quan đã được công bố và được đăng tải lên Telegram.

Zemledeliye bị phá hủy. Ảnh: Militarnyi

Đoạn phim cho thấy một chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn sau một vụ nổ lớn.

Nhiều khả năng, hệ thống Zemledeliye của Nga đã bị bắn trúng khi đang di chuyển về phía trước với đầy đủ đạn tên lửa đặc biệt được thiết kế để thả mìn từ xa.

Hiện chưa rõ, Ukraine đã sử dụng loại vũ khí nào để phá hủy.

Hệ thống Zemledeliye được thiết kế để nhanh chóng tạo ra các bãi mìn ở những hướng đặc biệt nguy hiểm, cách xa từ 5 đến 15 km. Hệ thống này phóng ra các tên lửa đảm bảo việc đặt mìn trong một khu vực nhất định.

Zemledeliye của Nga. Ảnh: Militarnyi

Xe chiến đấu của hệ thống được đặt trên khung gầm xe bọc thép KamAZ tám bánh, được trang bị hai khối, mỗi khối chứa 25 tên lửa.

Lực lượng phòng thủ Ukraine có kinh nghiệm phá hủy các hệ thống như vậy, đặc biệt là với sự trợ giúp của máy bay ném bom không người lái và HIMARS của Mỹ trên nhiều khu vực mặt trận.

(Theo Militarnyi)