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Hệ thống Volna Kupol Garant sẽ bảo vệ mọi cơ sở quan trọng tại biên giới Nga

Bạch Dương
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GD&TĐ - Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử Volna Kupol Garant thế hệ mới nhất.

Tất cả các cơ sở quan trọng tại khu vực lãnh thổ Liên bang Nga giáp biên giới Ukraine sẽ sớm được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhờ hệ thống tác chiến điện tử (EW) mới nhất mang tên Volna Kupol Garant (Mái vòm).

"Việc thử nghiệm sản phẩm tuyệt vời này đã hoàn tất vào đầu năm và quá trình sản xuất hàng loạt đã bắt đầu. Số lượng hệ thống hiện tại còn xa so với nhu cầu, nhưng đã có kế hoạch triển khai.

Sớm thôi, tất cả mục tiêu quan trọng tại các vùng Belgorod, Kursk và Rostov, Kuban và Novorossiya sẽ được bảo vệ bởi hệ thống Volna Dome Garant", một đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga nói với hãng thông tấn TASS.

Hệ thống tác chiến điện tử Volna Kupol Garant của Nga là một khí tài độc đáo.

Nguồn tin của cơ quan này cho biết, Ukraine đang sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink bị bẻ khóa để chúng có thể hoạt động trên lãnh thổ Nga, từ đó cho phép điều khiển phương tiện không người lái và dẫn đường cho các nhóm biệt kích tấn công các mục tiêu được bảo vệ.

Do đó, các kỹ sư Nga đã gấp rút tạo ra hệ thống EW "Mái vòm", khi cho rằng nó có thể gây nhiễu hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh do Mỹ chế tạo.

"Việc bắn hạ vệ tinh là không cần thiết. Một xung điện từ mạnh sẽ đủ để vô hiệu hóa các hệ thống liên lạc với trạm mặt đất," một đại diện ngành công nghiệp quốc phòng giải thích.

Song song với việc đẩy mạnh chế tạo, công tác cải tiến hệ thống đang được tiến hành. Thiết bị đã trở nên nhỏ gọn hơn và các linh kiện có thể được phân tán.

Trong khi nguyên mẫu đầu tiên được lắp đặt trên 6 bệ lớn đặt cạnh nhau thì hiện nay các module ăng-ten vừa vặn với xe đầu kéo kích thước tương đương ô tô chở khách và có thể đặt cách xa nhau.

Hệ thống Volna Kupol Garant có thể hoạt động bằng máy phát điện; một tổ hợp đủ khả năng bao phủ diện tích lên tới khoảng 25km2.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

Kupol

tác chiến điện tử

starlink

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