Hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh HVGP của Nhật Bản đã trực chiến

Thông tin này được tờ USNI đăng tải, cần lưu ý rằng bệ phóng HVGP đã được đưa lên một tàu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và một máy bay vận tải C-2 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, nơi các quy trình triển khai hoạt động của tổ hợp được thử nghiệm.

Các kíp chiến đấu cũng thực hành phóng, nạp lại và vận hành hệ thống trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Phiên bản đầu tiên của tên lửa - Block I, dự kiến có tầm bắn 500 - 600 km và sẽ được đưa vào sử dụng trong năm tới. Việc phát triển thêm sẽ giúp tăng tầm bắn thông qua các công nghệ lượn cải tiến dành cho đầu đạn.

Các phiên bản Block II và IIB dự kiến có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 2.000 - 3.000 km.

Xin nhắc lại rằng hợp đồng ban đầu về chuẩn bị sản xuất hàng loạt HVGP Block I đã được ký vào năm 2023. Ngân sách năm 2026 bao gồm kinh phí để triển khai sản xuất hàng loạt và chuyển giao lô tên lửa đầu tiên cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.

Phóng thử tên lửa HVGP Block I.

HVGP Block I là tên lửa đạn đạo được phát triển bởi hai công ty hàng không vũ trụ hàng đầu Nhật Bản, IHI và Mitsubishi Heavy Industries. Tên lửa sử dụng đầu đạn lượn đặt ở mũi tên lửa để tấn công mục tiêu, bộ phận này sẽ tách ra khi đạt đến độ cao và tốc độ cần thiết.

Quá trình phát triển Block I diễn ra nhanh chóng: được công bố vào năm tài chính 2018, tên lửa đã trải qua các cuộc thử nghiệm vào năm 2024 và 2025 tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, xác nhận các đặc điểm đã nêu.

Trong vòng 8 năm, Nhật Bản đã có thể tạo ra một tên lửa đạn đạo tầm ngắn mang lại lợi thế đáng kể trên chiến trường, trong bối cảnh nước này thiếu vũ khí có tầm bắn hơn 300 - 500 km.

Nhà sản xuất chính của Block I sẽ là Mitsubishi Heavy Industries, với hợp đồng chế tạo đã được ký kết vào tháng 4 năm 2023.

Tên lửa HVGP mới sẽ thay thế hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS của Mỹ trong Lục quân. Các bệ phóng sẽ mang 2 tên lửa siêu thanh, được triển khai trên các đảo Kyushu và Hokkaido.

Tên lửa dự kiến được lắp trên bệ phóng tự hành đặt trên xe tải Mitsubishi với cấu trúc 8 x 8. Tổng khối lượng của bệ phóng sẽ vào khoảng 36 tấn, trong đó 4 tấn dành cho tên lửa. Kích thước của bệ phóng là dài 7 m và đường kính 530 mm.

Bệ phóng tên lửa đạn đạo tự hành HVGP Block I của Mitsubishi.

Căn cứ vào container mang phóng, chiều dài của tên lửa sẽ đạt 7,5 m và chiều rộng của container vào khoảng 1.250 mm.

Trong tổng khối lượng của tên lửa, động cơ chiếm khoảng 2 tấn, dài 4,5 m và đường kính 530 mm. Chiều dài của động cơ là 4 m, trong khi 50 cm còn lại được dùng làm bộ tăng tốc nhiên liệu rắn cần thiết cho quá trình tăng tốc.