Hệ thống tên lửa bờ biển Neptune bắn hạ 2 chiến đấu cơ Su-34 Nga

Hải quân Ukraine mới đây cho biết, họ đã bắn hạ 2 chiến đấu cơ Su-34 Nga, trong một cuộc tấn công tên lửa vào sân bay Marinovka ở vùng Volgograd.

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga.

Cuộc tấn công đã được thực hiện bằng hệ thống tên lửa bờ biển Neptune do Ukraine sản xuất.

Hoạt động quân sự mới nhất này của Ukraine đã nhắm vào khu vực đỗ máy bay quân sự Nga tại sân bay Marinovka, nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Hỗn hợp số 11.

Hải quân Ukraine xác định, vị trí của trung đoàn này nằm gần Oktyabrsky, thuộc vùng Volgograd.

“Hai máy bay chiến đấu Su-34 Nga đã bị phá hủy do cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Neptune”, hải quân Ukraine cho biết trong một thông báo được phát đi hôm 29/10.

Tuy nhiên, hải quân Ukraine lại không cung cấp bất kỳ bằng chứng hình ảnh hay video nào về cuộc tấn công, cũng như hoàn cảnh của cuộc giao tranh.

Giới chức Nga vẫn chưa có phản ứng gì liên quan đến vụ tấn công mới nhất này của lực lượng Ukraine.

Máy bay chiến đấu Su-34 là một trong những phương tiện chính được lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng để phóng bom dẫn đường vào các thành phố, vị trí và khu vực tiền tuyến của Ukraine.

Những vũ khí này cho phép máy bay Nga tấn công mục tiêu từ xa mà không nhất thiết phải bay trực tiếp qua chúng.

Việc phá hủy loại máy bay này có thể làm giảm khả năng thực hiện các cuộc tấn công tương tự của Nga, đặc biệt nếu tổn thất được xác nhận và không thể nhanh chóng thay thế máy bay.

Su-34 là loại máy bay tấn công chuyên dụng, được sử dụng cho các nhiệm vụ chống lại cả vị trí quân sự và cơ sở hạ tầng.