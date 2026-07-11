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Hệ thống tác chiến không gian làm tê liệt vệ tinh đối thủ

Hải Yến
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Lực lượng Không gian Mỹ vừa vận hành hệ thống tác chiến điện từ mới, hướng tới vô hiệu hóa vệ tinh đối phương mà không cần phá hủy chúng.

Hệ thống tác chiến Không gian Meadowlands và khả năng làm tê liệt vệ tinh đối thủ - Ảnh 1.

Lực lượng Không gian Mỹ đang tăng cường năng lực tác chiến không gian với một hệ thống mặt đất được thiết kế để phát hiện, ngăn chặn, gây nhiễu và làm suy giảm khả năng hoạt động của vệ tinh đối phương mà không phá hủy chúng.

Hệ thống có tên Meadowlands do Tập đoàn L3Harris phát triển, được trang bị các antenna liên lạc vệ tinh đa băng tần, phân cực kép, tích hợp bộ khuếch đại nhiễu thấp, bộ khuếch đại công suất cao và một bộ quang tử antenna.

Được thiết kế để có tính cơ động cao, Meadowlands sử dụng cấu hình rơ-moóc (trailer) bánh lốp, cho phép vận chuyển bằng đường bộ hoặc bằng các máy bay vận tải như C-130 Hercules.

Hệ thống hoạt động bằng cách phát chùm năng lượng điện từ để tạo ra các "tác động có thể đảo ngược", làm suy giảm khả năng hoạt động của vệ tinh đối phương thông qua gây nhiễu tín hiệu mà không gây hư hại vật lý.

Meadowlands thực hiện điều này bằng cách phát một tín hiệu đối kháng công suất lớn hướng vào antenna của vệ tinh đối phương nhằm làm gián đoạn liên lạc đường lên.

Khi đó, vệ tinh bị nhắm mục tiêu có thể mất khả năng nhận lệnh điều khiển, xử lý dữ liệu telemetry hoặc duy trì các liên kết dữ liệu phục vụ hoạt động.

Là phiên bản nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn và dễ vận chuyển hơn so với hệ thống Counter Communications System 10.2, Meadowlands được lên kế hoạch phát triển thành đội hình gồm 32 hệ thống.

"Chúng tôi liên tục theo đuổi các cải tiến nhằm hiện đại hóa trang bị và giúp các Guardians thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thay mặt các bộ tư lệnh tác chiến cũng như hỗ trợ các mục tiêu của Mỹ", Đại tá Angelo Fernandez, Chỉ huy Mission Delta 3 thuộc Lực lượng Không gian Mỹ, cho biết.

Ông nhấn mạnh việc tiếp tục đầu tư vào các hệ thống tác chiến điện từ, phần mềm và đào tạo tiên tiến là yếu tố thiết yếu đối với chiến tranh hiện đại.

Ngày 8/6, Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Không gian Mỹ đã chính thức tiếp nhận Meadowlands để đưa vào sử dụng, đánh dấu một bước nâng cấp đáng kể đối với năng lực tác chiến điện từ của lực lượng này.

Chương trình gắn với khoản ngân sách gần 460 triệu USD được đề xuất trong dự toán năm tài khóa 2027 của Lực lượng Không gian Mỹ nhằm tiếp tục phát triển hệ thống cũng như bảo đảm công tác đào tạo và triển khai.

Các quân nhân thuộc Mission Delta 3 chuyên trách tác chiến điện từ không gian sẽ vận hành hệ thống này.

"Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tác chiến điện từ được đào tạo bài bản, có trình độ cao và rất hào hứng với việc đưa năng lực mới của Meadowlands vào hoạt động", Trung tá Ryan Skilling, Chỉ huy Phi đội Tác chiến Điện từ số 4 của Lực lượng Không gian Mỹ, cho biết.

Ông nói thêm, hệ thống nâng cấp này sẽ giúp lực lượng hỗ trợ hiệu quả hơn các hoạt động tác chiến hiệp đồng trong mọi cấp độ xung đột.

Theo NextGen Defense
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