Hệ thống tác chiến điện tử bí ẩn tối tân của Nga xuất hiện tại Iran

Nhà báo nổi tiếng người Iran Khayal Muazzin cho biết, hệ thống tác chiến điện tử hiện đại Krasukha do Nga chế tạo đã có mặt tại Cộng hòa Hồi giáo.

Theo các nguồn tin thân cận, Iran gần đây đã mua các hệ thống này từ Nga để tăng cường năng lực phòng thủ. Tổ hợp Krasukha được thiết kế để chế áp khí tài radar, thông tin liên lạc và điều khiển máy bay không người lái, biến chúng thành một công cụ hiệu quả trong những cuộc xung đột quân sự hiện đại.

Không có xác nhận chính thức nào về việc chuyển giao Krasukha từ chính quyền Iran hoặc Nga tại thời điểm công bố. Tuy nhiên các chuyên gia của Dự án OSINT sau khi quan sát kỹ đã khẳng định phía Iran đã sai lầm.

Bức ảnh được công bố không phải hệ thống Krasukha, mà đó là Avtobaza-M, và bản thân bức ảnh được chụp ít nhất một năm trước, có liên quan đến hoạt động tuyên truyền của Iran.

Tổ hợp tác chiến điện tử 1L222M Avtobaza-M do Nga sản xuất.

Được biết nhiệm vụ chính của Avtobaza-M là tìm kiếm, phân loại và quan sát quỹ đạo của các vật thể trên biển và trên không dựa trên bức xạ của thiết bị vô tuyến - điện tử được lắp đặt trên chúng, bao gồm quá trình của radar thụ động.

Tổ hợp tác chiến điện tử Avtobaza-M thực hiện theo dõi tọa độ và đọc các thông số khác của mục tiêu, truyền dữ liệu ở chế độ tự động đến sở chỉ huy phòng không. Tổ hợp trên mặt đất bao gồm 4 trạm phát hiện và tìm hướng, cũng như một trạm xử lý thông tin.

Tùy thuộc vào cường độ tín hiệu, Avtobaza-M có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 km. Hiện tại, tổ hợp trinh sát kỹ thuật vô tuyến tiên tiến này vượt trội hơn hẳn về mặt chức năng so với tất cả các hệ thống tương tự.

Nga khẳng định sản phẩm của mình qua mặt cả những hệ thống do các chuyên gia Czech phát triển là Vera và Tamara, khi nó có thể xác định tới 150 loại tín hiệu và đưa ra các tham số của chúng.

Avtobaza-M với sự hỗ trợ của hai tổ hợp tương tự giúp nó có thể thu được tham số về vị trí của các vật thể trên không và truyền dữ liệu chính xác về chúng dưới dạng chỉ định mục tiêu cho các hệ thống phòng không.

Các chuyên gia tin rằng những hệ thống tác chiến điện tử chủ động ngày càng có vai trò quan trọng trong tác chiến hiện đại, thậm chí nó là thành tố không thể thiếu bên cạnh những tổ hợp tên lửa đánh chặn.