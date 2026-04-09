Hệ thống súng cối robot Bagulnik-82 Nga 'thiếu tin cậy' ở chiến trường?

Hệ thống súng cối robot Bagulnik-82 của Nga.

Lực lượng vũ trang Nga đã thử nghiệm hệ thống súng cối không người lái Bagulnik-82 cỡ nòng 82mm, được gắn trên xe tự hành mặt đất không người lái Courier (UGV).

Sự phát triển này vừa là một bước tiến hướng tới tự động hóa chiến trường, vừa là một ví dụ về việc "tái tạo lại những thứ đã có sẵn", trong khi các giải pháp đã được chứng minh hiệu quả.

Đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy, súng cối được bắn, và sau đó được nạp lại bởi một cánh tay robot. Các cuộc thử nghiệm dường như đã diễn ra vào mùa Đông, dựa trên lượng tuyết dày đặc có thể nhìn thấy trong video.





Về mặt ý tưởng, hệ thống này giải quyết một vấn đề then chốt: Súng cối 82mm là vũ khí tầm ngắn, buộc kíp vận hành phải ở những vị trí dễ bị tấn công trong khu vực bị UAV kiểm soát. Một nền tảng robot sẽ đưa nhân viên ra khỏi vùng nguy hiểm tức thời trong khi thực hiện nhiệm vụ bắn phá.

Đây là lúc hệ thống súng cối robot trở nên có giá trị, vì nó loại bỏ sự cần thiết phải có người trực tiếp có mặt trong quá trình bắn. Tổ lái vẫn ở nơi an toàn, trong khi hệ thống thực hiện nhiệm vụ bắn của mình.

Tuy nhiên, bộ nạp đạn tự động, cánh tay robot nhặt đạn và thả vào nòng súng, lại làm tăng thêm sự phức tạp. Phương pháp này mô phỏng việc nạp đạn của con người nhưng dễ xảy ra lỗi cơ học.

Cách tiếp cận này ngay lập tức đặt ra câu hỏi về tính khả thi và độ tin cậy tổng thể của nó.

Giải pháp này rất phức tạp và dễ bị hỏng nhanh chóng. Hơn nữa, những chuyển động này làm tăng nguy cơ hệ thống bị lật, một điểm yếu vốn đã phổ biến ở các UGV.

Súng cối nạp đạn từ phía sau sẽ là lựa chọn hợp lý hơn nhiều cho một nền tảng robot.

Một ví dụ điển hình là súng cối tự động Vasilek 2B9 thời Liên Xô, sử dụng hộp tiếp đạn bốn viên. Thiết kế này đơn giản hóa việc nạp đạn bằng một cơ chế đáng tin cậy đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ.

Điều thú vị là, hệ thống được thể hiện trong video thực chất là một hệ thống Vasilek, cho phép nạp đạn từ phía đầu nòng. Lựa chọn thiết kế này có thể được đưa ra, vì kích thước của khung gầm xe tự hành Courier không cho phép cấu hình nạp đạn từ phía sau đuôi nòng.

Một lời giải thích khả thi khác là hộp đạn bốn viên của Vasilek hạn chế nghiêm trọng khả năng bắn liên tục. Do đó, việc bổ sung một cánh tay robot và một hộp đạn cối có thể dễ thực hiện hơn so với việc cố gắng mở rộng dung lượng hộp đạn của 2B9.

Về những nhược điểm khác, việc ngụy trang một UGV khó hơn so với việc ngụy trang một khẩu súng cối thông thường. Do đó, nó rất dễ trở thành mục tiêu của UAV đối phương và, ít nhất, bị vô hiệu hóa.