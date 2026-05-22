Hệ thống Starlink chỉ có thể bị phá hủy trong Thế chiến III

Trong vài năm qua, câu hỏi về tính khả thi của việc vô hiệu hóa hệ thống vệ tinh internet toàn cầu Starlink của SpaceX (Mỹ) trên quỹ đạo Nga và Ukraine đã được nêu ra nhiều lần.

Vô số biện pháp đã được tìm kiếm và nhiều đề xuất khác nhau đã xuất hiện, từ việc gây nhiễu tín hiệu "thô sơ" đến việc phá hủy vật lý đối với các vệ tinh. Giờ đây phóng viên quân sự Nga Alexander Kots trong cuộc trò chuyện với tờ Komsomolskaya Pravda đã cố gắng "làm rõ mọi chi tiết", để cuối cùng có thể khép lại cuộc tranh luận.

Trả lời các câu hỏi, vị chuyên gia cho rằng Nga sẽ không bắn hạ các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo, khi hiện đã có khoảng 10.000 đơn vị. Nhà phân tích lập luận đây sẽ là một việc làm rất tốn kém, có khả năng cắt đứt quyền truy cập không gian của tất cả mọi người và gây tổn hại cho Nga.

"Sau khi chúng ta bắn hạ tàu vũ trụ Nudolya, thứ sau đó rơi xuống đại dương, người Mỹ đã đếm được, tôi nghĩ là 1.500 mảnh vỡ lớn và hàng trăm nghìn mảnh nhỏ hơn. Giờ hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắn hạ 10.000 vệ tinh.

Hãy tưởng tượng mớ hỗn độn mà chúng ta sẽ có ở quỹ đạo thấp, cách khoảng 500km, sẽ gây ra nguy cơ hoàn toàn chặn đứng việc tiếp cận không gian cho nhân loại. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng bất cứ ai tỉnh táo lại quyết định loại bỏ hoàn toàn hệ thống vệ tinh này", ông Kots chia sẻ.

Không đơn giản để Nga vô hiệu hóa hệ thống vệ tinh Starlink.

Nhà phân tích nhấn mạnh một cuộc chiến tranh vũ trụ thực sự chỉ có thể xảy ra như một phần của Chiến tranh Thế giới thứ III ở cấp độ toàn diện.

Sau đó, sự phát triển của nhân loại sẽ sụp đổ trở lại kỷ nguyên tiền vũ trụ, tiền vệ tinh, vì sẽ không còn gì tồn tại trên quỹ đạo nữa, và điều này gây ra nhiều vấn đề trên bề mặt hành tinh của chúng ta. Nhưng không phải mọi thứ đều tồi tệ khi có một số thông tin đáng khích lệ cho người Nga.

"Và ở đây nước Nga dĩ nhiên sẽ có lợi thế, bởi vì chúng ta vẫn còn những chiếc điện thoại dã chiến cố định, nơi các nhân viên tín hiệu lắp đặt một cuộn dây rồi gọi. Chúng ta đang chiến đấu trên nền tảng đó.

Nhân tiện, chúng ta vẫn còn những phương tiện liên lạc này - hình thức liên lạc duy nhất được đảm bảo không thể bị chặn - đó chính là những chiếc "tapiki" (điện thoại dã chiến).

Khi thời điểm của chúng đến, khi đến lúc bắn hạ hàng loạt vệ tinh, sẽ không ai nghĩ đến tương lai của du hành vũ trụ có người lái nữa, đó sẽ là thế giới mà chúng ta không muốn", vị chuyên gia kết luận.