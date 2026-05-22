HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hệ thống Starlink chỉ có thể bị phá hủy trong Thế chiến III

Sao Đỏ
|

Nga đang hoàn toàn bất lực trong việc vô hiệu hóa hệ thống internet vệ tinh Starlink trên chiến trường Ukraine.

Trong vài năm qua, câu hỏi về tính khả thi của việc vô hiệu hóa hệ thống vệ tinh internet toàn cầu Starlink của SpaceX (Mỹ) trên quỹ đạo Nga và Ukraine đã được nêu ra nhiều lần.

Vô số biện pháp đã được tìm kiếm và nhiều đề xuất khác nhau đã xuất hiện, từ việc gây nhiễu tín hiệu "thô sơ" đến việc phá hủy vật lý đối với các vệ tinh. Giờ đây phóng viên quân sự Nga Alexander Kots trong cuộc trò chuyện với tờ Komsomolskaya Pravda đã cố gắng "làm rõ mọi chi tiết", để cuối cùng có thể khép lại cuộc tranh luận.

Trả lời các câu hỏi, vị chuyên gia cho rằng Nga sẽ không bắn hạ các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo, khi hiện đã có khoảng 10.000 đơn vị. Nhà phân tích lập luận đây sẽ là một việc làm rất tốn kém, có khả năng cắt đứt quyền truy cập không gian của tất cả mọi người và gây tổn hại cho Nga.

"Sau khi chúng ta bắn hạ tàu vũ trụ Nudolya, thứ sau đó rơi xuống đại dương, người Mỹ đã đếm được, tôi nghĩ là 1.500 mảnh vỡ lớn và hàng trăm nghìn mảnh nhỏ hơn. Giờ hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bắn hạ 10.000 vệ tinh.

Hãy tưởng tượng mớ hỗn độn mà chúng ta sẽ có ở quỹ đạo thấp, cách khoảng 500km, sẽ gây ra nguy cơ hoàn toàn chặn đứng việc tiếp cận không gian cho nhân loại. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng bất cứ ai tỉnh táo lại quyết định loại bỏ hoàn toàn hệ thống vệ tinh này", ông Kots chia sẻ.

Không đơn giản để Nga vô hiệu hóa hệ thống vệ tinh Starlink.

Nhà phân tích nhấn mạnh một cuộc chiến tranh vũ trụ thực sự chỉ có thể xảy ra như một phần của Chiến tranh Thế giới thứ III ở cấp độ toàn diện.

Sau đó, sự phát triển của nhân loại sẽ sụp đổ trở lại kỷ nguyên tiền vũ trụ, tiền vệ tinh, vì sẽ không còn gì tồn tại trên quỹ đạo nữa, và điều này gây ra nhiều vấn đề trên bề mặt hành tinh của chúng ta. Nhưng không phải mọi thứ đều tồi tệ khi có một số thông tin đáng khích lệ cho người Nga.

"Và ở đây nước Nga dĩ nhiên sẽ có lợi thế, bởi vì chúng ta vẫn còn những chiếc điện thoại dã chiến cố định, nơi các nhân viên tín hiệu lắp đặt một cuộn dây rồi gọi. Chúng ta đang chiến đấu trên nền tảng đó.

Nhân tiện, chúng ta vẫn còn những phương tiện liên lạc này - hình thức liên lạc duy nhất được đảm bảo không thể bị chặn - đó chính là những chiếc "tapiki" (điện thoại dã chiến).

Khi thời điểm của chúng đến, khi đến lúc bắn hạ hàng loạt vệ tinh, sẽ không ai nghĩ đến tương lai của du hành vũ trụ có người lái nữa, đó sẽ là thế giới mà chúng ta không muốn", vị chuyên gia kết luận.

Theo Komsomolskaya Pravda
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại