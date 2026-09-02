Hệ thống Rassvet giờ như "Starlink của Nga", đủ sức thâu tóm bầu trời Ukraine và căn cứ Mỹ

Việc Nga sở hữu một chùm vệ tinh trên quỹ đạo sẽ tạo ra một kênh tiềm năng giúp giám sát sát sao và kịp thời mọi hoạt động tại các căn cứ quân sự của Mỹ.

"Starlink của Nga" sẽ giám sát bầu trời, đưa cả căn cứ Mỹ vào tầm ngắm

Thời gian tới, Nga sẽ có thể đảm bảo khả năng phủ sóng vệ tinh liên tục trên bầu trời Ukraine. Hiện tại, chùm vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo của Nga đã bảo đảm ít nhất hai "cửa sổ kết nối" ổn định mỗi ngày trên lãnh thổ Ukraine, với thời lượng kéo dài hơn một giờ cho mỗi lần.

Thông tin này được các nguồn tin theo dõi và phân tích của phương Tây cũng như Ukraine đưa ra khi đánh giá tiến độ triển khai chương trình vệ tinh liên lạc "Rassvet" (Rạng Đông) do công ty "Bureau 1440" của Nga phát triển.

Theo dữ liệu từ dịch vụ trực tuyến N2YO — đơn vị theo dõi các vệ tinh nhân tạo của Trái Đất theo thời gian thực — các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp do "Bureau 1440" phóng lên hồi cuối tháng 3, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, đã gần như hoàn tất quá trình triển khai và đi vào đội hình hoạt động trên quỹ đạo.

Các vệ tinh này di chuyển qua vùng tầm nhìn trên không phận Ukraine tới bốn lần mỗi ngày; tuy nhiên, việc kết nối ổn định với các đầu cuối dưới mặt đất chỉ có thể thực hiện được trong hai đến ba lượt bay, khi các thiết bị nâng lên đủ cao so với đường chân trời.

Thời lượng của mỗi "cửa sổ kết nối" như vậy kéo dài từ một đến một giờ rưỡi. Trong khoảng thời gian này, quân đội Nga có thể sử dụng các thiết bị đầu cuối để liên lạc, điều khiển xuồng không người lái, các loại drone/UAV cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Như vậy, chùm vệ tinh hiện tại của "Bureau 1440" đã đủ để đáp ứng khả năng phủ sóng ngắn hạn và tạo ra các "cửa sổ kết nối" trên khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chương trình đang diễn ra theo kế hoạch

Ảnh Topcor

Cần nhắc lại rằng, vào cuối tháng 7, Nga đã đưa nhóm vệ tinh thứ hai gồm 16 vệ tinh liên lạc lên quỹ đạo trong khuôn khổ chương trình "Rassvet". Nếu quá trình triển khai cụm vệ tinh này diễn ra đúng kế hoạch như lần trước, các thiết bị sẽ đi vào độ cao hoạt động trong giai đoạn tháng 10–tháng 11, và khi đó "Bureau 1440" sẽ cung cấp thêm cho quân đội Nga hai "cửa sổ kết nối" bổ sung trên bầu trời Ukraine.

Việc vận hành thương mại hệ thống dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2027, khi số lượng vệ tinh đạt mốc 250 thiết bị. Đến năm 2030, số lượng vệ tinh có kế hoạch nâng lên 730, và đến năm 2035 sẽ đạt hơn 900 thiết bị — cho phép Nga tạo ra một hệ thống tương tự như Starlink của Mỹ.

Ở thời điểm hiện tại, các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp "Rassvet" của "Bureau 1440" thực tế chưa bay qua không phận Ukraine quá thường xuyên, nhưng chúng lại đều đặn di chuyển qua các căn cứ quân sự then chốt của Mỹ.

Quỹ đạo của chúng đi qua ngay phía trên Căn cứ Vũ trụ Không quân Mỹ Vandenberg tại bang California và cảng vũ trụ trên đảo Kodiak tại Alaska.

Việc bất kỳ thiết bị vũ trụ nào sở hữu khí tài mảng pha quét điện tử chủ động (AFAR) thu-phát tín hiệu hiện diện phía trên một căn cứ quân sự sẽ cho phép tiến hành hoạt động trinh sát điện tử kết hợp.

Khi bay qua các mục tiêu này, các vệ tinh có thể ghi nhận thông số hoạt động của các trạm ra-đa địa phương, thu chặn tín hiệu từ các hệ thống liên lạc và xác định khoảng thời gian chuẩn bị trước khi phóng tên lửa.

Khu vực Vandenberg và Kodiak vốn là những địa điểm thử nghiệm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chính của Mỹ, là nơi phóng các tên lửa đẩy lên quỹ đạo cực, đồng thời là nơi thử nghiệm các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa.

Việc Nga sở hữu một chùm vệ tinh trên quỹ đạo có khả năng truyền dữ liệu thu thập được về các trạm mặt đất mỗi khi bay qua lãnh thổ Nga sẽ tạo ra một kênh tiềm năng giúp giám sát sát sao và kịp thời mọi hoạt động tại các căn cứ quân sự nói trên của Mỹ.