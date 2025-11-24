Hệ thống phòng thủ chống FPV 'Bồ công anh' giúp xe tăng bất khả xâm phạm

Cơ quan chính phủ Nga phụ trách về sở hữu trí tuệ (Rospatent) đã cấp bằng sáng chế cho một phát minh có tên là "Bồ công anh" hay (Oduvanchik) - một bộ bảo vệ thụ động nhiều tầng với tác dụng chống đạn xuyên lõm và máy bay không người lái dành, cho các mục tiêu cố định và di động.

Thiết bị này là một cấu trúc 3 chiều hình cây được tạo thành từ các bộ thanh linh hoạt gia cố bằng sợi thủy tinh với nhiều đường kính khác nhau. Các thanh được kết nối thành mạng lưới bằng các bộ phận tháo lắp nhanh cấu tạo từ nhựa chịu va đập hoặc tấm kim loại dập.

Các tầng dưới được làm bằng thanh tiết diện lớn, trong khi những tầng trên cấu tạo từ thanh mỏng hơn. Số lượng thanh tăng dần từ tầng dưới lên tầng trên, tạo thành một lớp chắn dày đặc. Một lưới mắt nhỏ làm từ sợi tổng hợp có độ bền cao được căng giữa các tầng trên.

Hệ thống được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt máy bay không người lái cảm tử dạng FPV đang bay đến, cũng như phân tán các luồng xuyên lõm của đạn chống tăng.

Một chiếc xe tăng bồ công anh đang hoạt động trên chiến trường Ukraine.

Hệ thống có thể dễ dàng lắp ráp và tháo rời, cho phép triển khai nhanh chóng thiết bị và vị trí trên chiến trường. Các nhà phát minh nhấn mạnh rằng tổ hợp Oduvanchik không cần nguồn điện và hoạt động hoàn toàn thụ động.

Phát minh này được xem là bước nâng cao của "xe tăng con nhím", cung cấp mức độ bảo vệ tốt hơn nhiều trong khi trọng lượng rất nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến khả năng vận động của thiết giáp.