Hệ thống phòng không Tor-M1 đã bị Trung Quốc sao chép thế nào?

Thông qua nguyên mẫu Tor-M1 mua từ Nga, Trung Quốc đã cho ra đời phiên bản sao chép HQ-17 với tính năng còn trội hơn.

Vào giữa những năm 1990, chính quyền Trung Quốc đã quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 của Nga do Nhà máy Cơ điện Izhevsk Kupol sản xuất (nay là một phần của tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey).

Thời điểm đó, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cần các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn. Trước những thách thức quân sự của cuối thế kỷ 20, những tổ hợp như vậy rất cần thiết để bảo vệ đoàn xe tăng, bộ binh cơ giới, cũng như các cơ sở quân sự và chính phủ quan trọng khỏi cuộc tấn công đường không tiềm tàng.

Theo dữ liệu công khai, năm 1996, Trung Quốc đã đặt mua 14 hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 từ Nga. Những chiếc xe chiến đấu đầu tiên được giao cho Trung Quốc vào năm 1997.

Trong cuộc tập trận với các đơn vị phòng không khác, tổ hợp vũ khí do Nga chế tạo đã thể hiện đầy đủ đặc tính chiến thuật và kỹ thuật nổi trội. Không có gì ngạc nhiên khi Quân đội Trung Quốc đã đặt mua thêm một lô Tor-M1 nữa vào năm 1999.

Tổng cộng từ năm 1997 đến năm 2001, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc 35 hệ thống Tor-M1, cũng như các tên lửa dẫn đường cho nước này.

Như đã biết, trong những năm phát triển kinh tế của Trung Quốc, nước này trước tiên đã cố gắng sao chép một lượng lớn công nghệ nước ngoài và sau đó nếu có thể, họ cải tiến đặc điểm của chúng.

Hệ thống phòng không HQ-17 - bản sao Tor-M1 do Trung Quốc chế tạo.

Một câu chuyện tương tự đã lặp lại với hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1. Vào đầu những năm 2000, các nhà thiết kế vũ khí Trung Quốc bắt đầu phát triển một tổ hợp tầm ngắn mới dựa trên một loại xe chiến đấu của Nga.

Sau đó các chuyên gia Trung Quốc tuyên bố rằng lý do bắt đầu công việc thiết kế vũ khí mới là do những khó khăn trong hoạt động tác chiến ban đêm. Theo cáo buộc, tổ hợp Tor-M1 không có thiết bị nhìn đêm tích hợp, điều này đã khiến Quân đội Trung Quốc quyết định hiện đại hóa triệt để hệ thống phòng không của Nga.

Trong nhiều năm, các kỹ sư hàng đầu thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASIC) đã miệt mài nghiên cứu nền tảng cơ khí, bệ phóng thẳng đứng, thuật toán tìm kiếm mục tiêu và phần mềm tổng thể của hệ thống tên lửa phòng không Nga.

Việc nghiên cứu và phát triển hệ thống phòng không tầm ngắn của Trung Quốc kéo dài khoảng 10 năm và hoàn thành vào năm 2015, khi nước này chính thức tuyên bố hoàn thiện tổ hợp HQ-17 (còn được gọi là Hongqi-17 hoặc Red Flag-17).

Hệ thống tên lửa phòng không mới này có vẻ ngoài khá giống với Tor-M1 của Nga. Tuy nhiên theo phía Trung Quốc, họ đã "cải thiện đáng kể khả năng của tổ hợp" và cũng phát triển khung gầm bánh xích cơ động cao riêng cho hệ thống HQ-17.

Tiếp đó, một phiên bản bánh lốp dành cho xuất khẩu của hệ thống phòng không này cũng được phát triển và lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải vào năm 2018 và đã thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng quốc tế, khẳng định việc Trung Quốc đã hoàn toàn sao chép thành công Tor-M1 của Nga.