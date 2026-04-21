Hệ thống phòng không Tor được nâng cấp sâu nhờ kinh nghiệm chiến trường Iran

Bạch Dương |

Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu thảo luận về việc hiện đại hóa hệ thống phòng không Tor, dựa trên kinh nghiệm từ cuộc chiến Iran, hãng thông tấn TASS cho biết.

Ưu tiên chính của quá trình hiện đại hóa theo xác định nhằm nâng cao khả năng đánh chặn các loại vũ khí tấn công của phương Tây.

Ấn phẩm TASS dẫn chứng cuộc chiến ở Trung Đông năm 2026 là chất xúc tác cho việc đi tới quyết định này.

Tài liệu nêu rõ hệ thống Tor được có khả năng đánh chặn hiệu quả cả máy bay không người lái (loại Mavic và Raven), cũng như đạn pháo phản lực dẫn đường tầm xa GMLRS và Vilkha của Ukraine.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, công việc tiếp theo sẽ tính đến kinh nghiệm từ cuộc chiến năm 2026 ở Trung Đông", báo cáo được hãng thông tấn TASS trích dẫn cho biết.

Theo ghi nhận, tổn thất của hệ thống Tor trên chiến trường Ukraine dao động quanh mức 80 đơn vị, trong đó biến thể Tor-M2 chịu thiệt hại lớn nhất với 46 tổ hợp được xác nhận bị phá hủy và hư hại.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2DT 9K331MDT - phiên bản Bắc Cực của Nga.

Đáng chú ý là việc mất 3 tổ hợp Tor-M2DT phiên bản Bắc Cực, sử dụng khung gầm xe địa hình Vityaz. Nguyên nhân có thể là do hiện nay Quân đội Nga hoặc không có đủ số lượng hệ thống Tor thông thường, hoặc để chúng ở những khu vực khác.

Tổng số tổn thất của hệ thống phòng không Tor và xe phụ trợ thuộc khẩu đội là 83 chiếc, theo tính toán của các nhà phân tích từ nhóm tình báo độc lập Oryx.

Trước đó, tờ Military cho hay, Công ty Kupol của Nga đã trình bày một dự án về hệ thống phức hợp nhằm bảo vệ tổ hợp phòng không "Tor" khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine.

Hệ thống này dựa trên việc tích hợp các phương tiện tác chiến điện tử, thiết bị dò tín hiệu UAV, thông qua module chế áp hình tròn và hình quạt.

Theo TASS
