Hệ thống phòng không Tempest đầu tiên đã tham chiến

Đoạn phim về hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không (SAM) đã được Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine công bố trong một video chúc mừng năm mới, và điều này đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích.

Video được đăng tải cho thấy cảnh phóng một tên lửa phòng không Tempest trong lúc đẩy lùi một cuộc tấn công đường không ban đêm, nhiều khả năng nhắm vào máy bay không người lái Shahed hoặc Geran.

Báo chí biết rất ít về bản thân hệ thống này, nó được công ty V2X của Mỹ trình diễn lần đầu tiên tại Triển lãm quốc phòng AUSA 2025 vào tháng 10 năm 2025 tại Washington. Tuy nhiên các đặc tính kỹ thuật chính xác của tổ hợp không được tiết lộ. Việc chuyển giao hệ thống này cho Ukraine cũng không được công khai.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tempest đã tham chiến.

Hệ thống phòng không Tempest được thiết kế để chống lại máy bay không người lái, trực thăng và máy bay bay thấp của đối phương trong mọi điều kiện thời tiết.

Xe chiến đấu này được chế tạo trên khung gầm tương tự như xe buggy thương mại Can-Am Maverick X3 và được thiết kế cho các hoạt động mà tính cơ động và tầm nhìn hạn chế đóng vai trò then chốt.

Để đánh chặn, hệ thống sử dụng 2 tên lửa AGM-114 Hellfire. Công ty không nêu rõ loại tên lửa được cải tiến trong buổi thuyết trình; nhiều khả năng đó là phiên bản AGM-114L Hellfire Longbow với đầu dò radar.

Một trạm radar được gắn trên khung xe buggy, có lẽ dùng để tìm kiếm và định vị mục tiêu cho tên lửa. Các hệ thống ngắm quang học và công cụ dẫn đường bằng laser cũng không được trình diễn trong triển lãm.

Có thể giả định rằng radar là phương tiện chính để tìm kiếm và định vị mục tiêu. Điều này cũng ủng hộ giả thuyết về việc sử dụng tên lửa AGM-114L.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tempest.

Theo như thông tin, kiến trúc dạng module của hệ thống radar cho phép nền tảng này chuyển đổi giữa cấu hình di động và cố định mà không làm mất khả năng nhận biết tình huống hoặc độ chính xác theo dõi.

Ngoài phiên bản di động, V2X còn cung cấp phiên bản Tempest gắn trên xe kéo dành cho các nhiệm vụ cố định hoặc bán cố định - chẳng hạn như phòng thủ chu vi căn cứ và sân bay.

Mặc dù có tải trọng đạn dược hạn chế - chỉ 2 tên lửa mỗi bệ phóng - nhưng Hellfire được trang bị đầu đạn mạnh mẽ nặng 9 kg. Điều này đủ để tiêu diệt máy bay không người lái tấn công một cách đáng tin cậy, đồng thời giảm thiểu thiệt hại ngoài dự kiến trên mặt đất do mảnh vỡ gây ra.

Ý tưởng sử dụng Hellfire làm tên lửa phòng không để đánh chặn các mục tiêu có tốc độ tương đối chậm như UAV cảm tử không phải là mới. Khái niệm này lần đầu tiên được sử dụng trên hệ thống phòng không di động M-SHORAD.