Hệ thống phòng không Patriot có đối thủ nặng ký từ châu Âu

Theo ông Denis Stillerman, người sáng lập Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine, giới chuyên gia nước này đang tham gia phát triển một hệ thống phòng không giá rẻ, nhưng có tính năng được đánh giá là tương đương với hệ thống Patriot của Mỹ.

Doanh nhân này đã thông báo về kế hoạch đầy tham vọng này trong một cuộc họp của Ủy ban Điều tra Lâm thời của Quốc hội Ukraine.

Dự án này được gọi là Freya với sự tham gia của nhiều quốc gia với nòng cốt là công ty Đức Diehl Defence, dự định chế tạo một hệ thống phòng không chuẩn châu Âu, có khả năng cạnh tranh với Patriot về tính năng nhưng với giá rẻ hơn.

Hệ thống phòng không mới dự kiến sẽ có khả năng đánh chặn cả mục tiêu bay lẫn tên lửa đạn đạo, với đích nhắm là các loại tên lửa của Nga.

Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ được trang bị hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng này.

Theo ông Stillerman, nếu chương trình được thực hiện suôn sẻ đúng theo kế hoạch, chúng có thể bắt đầu được triển khai thực địa ngay trong năm nay. “Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ có những pha đánh chặn đầu tiên vào cuối năm nay”, vị doanh nhân Ukraine tuyên bố.

Ông Stillerman cho biết, phần dự án Freya của Ukraine đứng đầu là ông Rustem Umerov, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia của Ukraine.

Theo người đứng đầu Fire Point, ông thường xuyên liên lạc với người bạn Umerov và sau cuộc nói chuyện điện thoại vào hôm 25/5, ông đã nhận được thông tin là chương trình Freya đang trong giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu.

Được biết, cả 2 ông Stillerman và Umerov hiện nằm trong số các nghi phạm trong một vụ án hình sự liên quan đến tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine, đang được các nhà điều tra của NABU (Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine) tiến hành.

Ông Stillerman cũng cho biết, thương vụ bán Fire Point cho Timur Mindich đã thất bại, bởi nhà tài phiệt này thiếu vốn để mua lại công ty, vốn được định giá 2,4 tỷ USD.

Hiện tại, Ủy ban Chống độc quyền Ukraine đang xem xét bán doanh nghiệp này cho đại diện của một quốc gia Ả Rập. Trong khi đó, công ty này ở Ukraine vẫn tiếp tục được cho là có liên hệ với ông Mindich, người nắm giữ quyền lực tài chính trong ê-kíp của Tổng thống Volodymyr Zelensky.