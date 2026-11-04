Hệ thống phòng không Krona bắt đầu cuộc săn lùng UAV Ukraine

Krona là hệ thống phòng không tầm ngắn thế hệ mới của Nga, đã vượt qua đầy đủ các bài thử nghiệm.

Vào tháng 4 năm nay, các cuộc thử nghiệm sơ bộ hệ thống tên lửa tầm ngắn (SAM) mới nhất dành cho phòng không điểm mang tên Krona đã bắt đầu.

Và mới đây tại một cuộc họp báo, ông Alan Lushnikov, Giám đốc điều hành Tập đoàn Kalashnikov Concern (KC) thông báo các bài kiểm tra đã được hoàn thành đầy đủ và rất thành công, việc thử nghiệm cấp nhà nước sẽ sớm bắt đầu.

Mục tiêu chính của hệ thống phòng không này trên chiến trường là các máy bay không người lái của đối phương. Tổ hợp Krona sẽ bảo vệ hiệu quả cơ sở hạ tầng, các công trình kiến trúc và hệ thống thông tin liên lạc khỏi mối đe dọa.

Krona là một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn rất đáng chú ý của Nga.

Hệ thống Krona bao gồm các khí tài phát hiện và điều khiển, cũng như những phương tiện chiến đấu di động hoặc dạng module gắn cố định, tức là mức độ tùy biến rất cao.

Tất cả đều được tích hợp vào một tổ hợp duy nhất. Kiến trúc module của nó cho phép thiết bị được lắp đặt trên khung gầm xe tải địa hình, hoặc xe bọc thép như BMP-2/3 và BTR-82.

Các tên lửa phòng không 9M340 Sosna-R trang bị cho Krona với hệ thống định vị từ xa bằng laser, cùng với tên lửa 9M333 sử dụng đầu dò quang điện tử đa phổ hiện đang được sản xuất hàng loạt.

Trước đó, giới truyền thông Nga đã lưu ý, nhờ kinh nghiệm thu được trong việc chống lại máy bay không người lái của đối phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt, việc tạo ra tổ hợp vũ khí phòng không độc đáo mới này chỉ mất chưa đầy 2 năm.