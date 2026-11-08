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Hệ thống phòng không Kochevnik thế hệ mới được ra mắt

Bạch Dương
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GD&TĐ - Kochevnik là một hệ thống phòng không đặc biệt của Nga, sử dụng rocket S-8VC được

- Ảnh 1.

Ban đầu, thông tin lan truyền trên phương tiện truyền thông cho rằng Nga đã tích hợp rocket dẫn đường loại S-8VC vào trang bị của trực thăng Ka-52M và trực thăng hải quân Ka-29 để đối phó với máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.

Nhưng giờ đây có bằng chứng cho thấy người Nga đã chế tạo hệ thống phòng không Kochevnik dành cho S-8VC với tầm bắn được tuyên bố lên tới 4km. Vì vậy, việc xem xét kỹ hơn bức tranh về mẫu vũ khí chống UAV nói trên là điều hợp lý.

Dựa trên các mô tả chung hiện có, đạn S-8VC của Nga có thể được gọi là "phiên bản tương đương APKWS", do mục đích chung của nó là chống lại máy bay không người lái đối phương.

APKWS là một tên lửa dẫn đường hoán cải từ rocket Hydra-70 sử dụng tia laser để nhắm mục tiêu. Mặt khác, S-8VC của Nga được cho là có đầu dò radar tích hợp và ngòi nổ điều khiển từ xa, nhưng việc khai hỏa vẫn dựa trên radar tích hợp của phương tiện phóng.

- Ảnh 2.

Cấu hình đầy đủ của hệ thống phòng không Kochevnik dành cho S-8VC.

Sự "lựa chọn" nhất định của người Nga thật đáng ngạc nhiên. Bởi S-8VC được cho là có thể tích hợp vào trang bị vũ khí của các trực thăng tấn công cỡ lớn như Ka-52M, trực thăng hạm tàu Ka-29 hiếm gặp, thậm chí trực thăng vận tải đa dụng Mi-8AMTSh-V, nhưng vì lý do nào đó, các trực thăng tấn công thuộc dòng Mi-28 lại bị "bỏ qua".

Có lẽ ở đây sẽ nảy sinh câu hỏi về mức độ hoàn hảo hay không hoàn hảo của những thiết bị trên máy bay trực thăng thuộc các loại đã đề cập. Nhưng Ka-52M, Ka-29 và Mi-8 cũng cần hiện đại hóa hệ thống radar và tích hợp các khối B810-UV được chế tạo đặc biệt.

Điều này đồng nghĩa đây có thể là vấn đề liên quan nhiều hơn đến xu hướng chủ quan giữa các chủ thể trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Khi đánh giá bất kỳ loại vũ khí mới nào của Nga, chỉ số "chi phí/hiệu quả" đóng vai trò hàng đầu. Hiện chưa rõ cần bao nhiêu tên lửa S-8VC để phá hủy một mục tiêu trên không và chi phí sản xuất một quả đạn là bao nhiêu.

Nhưng rất có thể trong kế hoạch phát triển phương tiện mới để chống lại UAV Ukraine, người Nga đang dựa trên khả năng sản xuất hàng loạt.

Để minh họa, có thể nhắc lại ví dụ về số liệu dự kiến cho tổ hợp công nghiệp quân sự Nga liên quan đến vũ khí hàng không vào năm 2024 , trong đó bao gồm việc sản xuất tới 195 nghìn quả đạn thuộc dòng S-8.

Theo Defense Express
Tags

Ka-52M

Ka-29

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