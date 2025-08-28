Hệ thống phòng không giá hàng triệu đô FK-3000 mang 96 tên lửa đối phó bầy drone

Tầm đánh chặn của FK-3000 nằm trong khoảng từ 0,3 đến 12 km.

Ngày 24/8, ảnh do Đại úy Xiaoxiao công bố cho thấy hệ thống phòng không tầm ngắn FK-3000 xuất hiện trong buổi diễn tập phục vụ tổng duyệt duyệt lễ duyệt binh, báo hiệu thiết bị này đã bước vào biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Hệ thống do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (China Aerospace Science and Industry Corporation — CASIC) phát triển, nhằm đối phó với việc ngày càng nhiều drone giá rẻ và đạn tự dẫn bay lượn xuất hiện trong xung đột hiện đại;

FK-3000 lần đầu được giới thiệu công khai tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2022, theo Đại úy Xiaoxiao.

Thiết kế và vũ khí

FK-3000 đặt trên khung xe cơ động cao Shaanxi SX2220 6×6, có cabin bọc giáp và tháp không người lái mang vũ khí cùng hệ thống cảm biến.

Hệ thống tích hợp một pháo tự động 30 mm, 2 cụm phóng tên lửa tầm ngắn 12 ống mỗi cụm và 6 tên lửa đất-không cỡ lớn hơn, cho phép xử lý đồng thời nhiều loại mục tiêu.

Ở cấu hình tiêu chuẩn, xe mang được tối đa 48 tên lửa vi mô; nếu thay thế sáu tên lửa cỡ lớn thì tổng số tên lửa có thể lên tới 96.

CASIC còn phát triển tùy chọn ghép cặp với 1 hoặc 2 xe không người lái cánh phụ, mỗi xe mang thêm 24 tên lửa vi mô và cảm biến riêng, hoạt động phối hợp với hệ thống chính.

Vũ khí bao gồm một pháo 30 mm có tầm tác dụng khoảng 4 km và được trang bị đạn nổ phân mảnh theo quỹ đạo (tương tự khái niệm AHEAD của phương Tây). 6 tên lửa tầm trung FK-3000/L (dựa trên FK-1000 trước đó) có tầm tác chiến khoảng 22 km.

Các tên lửa vi mô 40 mm, đóng 4 quả trong một ống phóng, có tầm tối đa 5 km, tốc độ khoảng 600 m/s (tương đương khoảng 2160 km/h) và trang bị đầu dò hồng ngoại dẫn đường “bắn và quên”, được thiết kế để đối phó bầy drone với chi phí thấp.

Cảm biến, tầm hoạt động và vai trò tác chiến

Bộ rada của FK-3000 được thiết kế lại đáng kể so với các hệ thống tầm ngắn trước đó: gồm một panel mảng pha lớn và 3 panel nhỏ hơn cung cấp bao quát 360 độ, với tầm phát hiện từ khoảng 0,15 km đến 30 km.

Hệ thống có thể theo dõi mục tiêu di chuyển trong khoảng tốc độ xấp xỉ 2,57 đến 411 m/s (tương đương khoảng 9,25–1479,6 km/h), gồm cả quadcopter chậm nhỏ lẫn tên lửa hành trình hoặc trực thăng nhanh hơn.

Tháp còn mang cụm cảm biến quang-điện tử lớn, hỗ trợ tác chiến khi phát hiện bằng rada bị giảm do nhiễu hoặc mục tiêu có phản xạ thấp.

Ngoài vũ khí “hard-kill”, FK-3000 được trang bị thiết bị gây nhiễu có khả năng can nhiễu liên lạc điều khiển của drone trước khi khai hỏa.

Khái niệm hoạt động của hệ thống bao phủ mối đe dọa ở khoảng cách từ 0,3 km đến 12 km, với các tên lửa lớn hơn có thể mở rộng tầm tới trên 20 km tùy cấu hình.

CASIC trình bày FK-3000 là tối ưu cho các mục tiêu “thấp, chậm và nhỏ” mà radar truyền thống khó phát hiện hoặc theo dõi ổn định.

Nhà sản xuất công bố thời gian chặn mục tiêu đạt từ 4 đến 6 giây, với xác suất tiêu diệt được nêu là 85% đối với máy bay cánh cố định và 65% đối với tên lửa dẫn đường nhỏ.

Trong mô tả của truyền thông Trung Quốc, FK-3000 được so sánh với một số hệ thống nước ngoài như Iron Dome của Israel, SAMP/T châu Âu, Patriot của Mỹ và S-400 của Nga, với điểm nhấn là mật độ đạn cao và tính mô-đun.

Báo cáo nêu đơn giá một đơn vị khoảng 5 triệu USD, được trình bày là tiết kiệm hơn so với các hệ thống tương đương nước ngoài.

Các nhà phân tích Trung Quốc lập luận FK-3000 nhằm ngăn cản đối phương dùng số lượng lớn drone rẻ để tràn ngập phòng thủ, đồng thời giữ khả năng nâng cấp cảm biến và loại tên lửa trong tương lai.

Việc FK-3000 được đưa vào biên chế phản ánh việc Bắc Kinh coi bầy drone là thách thức trọng tâm trong chiến tranh hiện đại.

Hệ thống được mô tả là công cụ chuyên biệt để xử lý các đợt tấn công bão hòa bằng thiết bị bay không người lái, đồng thời thể hiện xu hướng toàn cầu về các giải pháp phòng không tầm ngắn, nhiều đạn cho mật độ hỏa lực cao và tích hợp tác chiến có người-không người.