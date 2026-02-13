Hệ thống phòng không FK-2000 tối tân do Trung Quốc sản xuất bị phá hủy

Hệ thống FK-2000 đã bị vô hiệu hóa trong một trận đánh đang diễn ra xung quanh Ed Dubeibat. Quân đội Sudan cho biết tổ hợp này đã được các đơn vị Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) sử dụng để chống lại Không quân Sudan ở khu vực miền Trung và miền Nam đất nước.

FK-2000 là tổ hợp phòng không kết hợp pháo và tên lửa do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển.

Module chiến đấu được lắp đặt trên khung gầm thiết giáp bánh lốp 8x8, trên tháp pháo có 12 ống phóng tên lửa đất đối không, cùng 2 khẩu pháo 30mm 6 nòng, được thiết kế để phòng thủ tầm gần.

Dựa trên thông số kỹ thuật công bố, tên lửa của FK-2000 đủ sức tấn công máy bay ở cự ly khoảng 1,2 - 25km, tầm bắn hiệu quả ngắn hơn đối với tên lửa hành trình.

Hệ thống nhắm mục tiêu dựa trên sự kết hợp giữa radar và cụm khí tài theo dõi quang học để phát hiện, theo dõi và tấn công, FK-2000 cung cấp ô phòng không tầm ngắn đến tầm trung khá tin cậy cho lực lượng cơ động và vị trí cố định.

Hệ thống phòng không FK-2000 bị Quân đội Sudan phá hủy.

Các nguồn tin quân sự Sudan cho biết, hệ thống FK-2000 đã được cung cấp cho Lực lượng Hỗ trợ Nhanh bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với việc vận chuyển được thực hiện thông qua Chad.

Giới chức quân sự Sudan cho biết, những tổn thất do hệ thống phòng không của RSF gây ra bao gồm vận tải cơ hạng nặng Il-76 và nhiều máy bay không người lái, danh sách có cả UAV tấn công Bayraktar Akıncı mới nhất do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo.

Cuộc chiến ở Sudan ngày càng quy tụ nhiều khí tài quân sự tiên tiến, bao gồm cả các hệ thống không người lái và thiết bị phòng không nhập khẩu, làm dấy lên lo ngại trong giới quan sát khu vực và quốc tế về sự phổ biến vũ khí và leo thang xung đột.